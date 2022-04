EUA confirmam o seu primeiro caso de gripe das aves em humanos

Os Estados Unidos da América (EUA) confirmaram o primeiro caso de gripe das aves em humanos. O infetado, segundo o comunicado que foi divulgado, é um presidiário do Colorado.

O Centers for Disease Control and Prevention diz que o risco de infeções persistentes é baixo.

Um presidiário do Colorado, de 40 anos, é a primeira pessoa nos EUA a testar positivo para a gripe das aves. A notícia foi avançada através de um comunicado emitido pelo Centers for Disease Control and Prevention.

Uma pessoa testou positivo para o vírus da gripe aviária A(H5) (gripe aviária H5) nos EUA, tal como relatado pelo Colorado e confirmado pelo Centers for Disease Control and Prevention. Este caso ocorreu numa pessoa que teve exposição direta a aves de capoeira e esteve envolvida no abate (despovoamento) de aves com presumível gripe aviária H5N1.

Escreveu o Centers for Disease Control and Prevention.

De acordo com Lisa Wiley, porta-voz do Department of Corrections do Colorado, disse à Associated Press que o homem infetado fazia parte de um grupo de reclusos que tinha estado a trabalhar numa quinta antes de um caso de gripe das aves ter sido confirmado, no dia 19 de Abril. Os reclusos foram convidados a ajudar a matar e a remover as aves.

De acordo com o mesmo comunicado, o paciente relatou fadiga como o seu único sintoma e, embora tenha durado alguns dias, recuperou. Agora, está isolado e a ser tratado com um medicamento antiviral.

A resposta de saúde pública apropriada neste momento é assumir que se trata de uma infeção e tomar medidas para conter e tratar.

Tendo em conta este caso, o Centers for Disease Control and Prevention revelou que monitorizou 2.500 pessoas que estiveram em contacto com aves infetadas com H5N1, e garantiu que foram todas consideradas não infetadas. Além disso, levantou a hipótese de o paciente infetado ter o vírus apenas no nariz, havendo a possibilidade de o corpo não estar infetado.

Apesar deste caso no Colorado, o Centers for Disease Control and Prevention colocou as pessoas à vontade e garantiu que “o risco para o público em geral” continua a ser baixo.

