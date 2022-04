Procura por tablets caiu no primeiro trimestre de 2022, diz estudo

O confinamento devido à pandemia obrigou a que a população mundial ficasse nas suas casas. E como forma de passar o muito tempo que tinham disponível, grande parte das pessoas acabou por comprar diversos equipamentos tecnológicos, entre eles os tablets, para divertimento, e também para teletrabalho ou telescola.

Mas os dados agora revelados indicam que a procura por tablets teve uma queda no primeiro trimestre deste ano de 2022.

Venderam-se menos tablets no 1º trimestre deste ano

Devido à pandemia, no ano de 2020 houve um exponencial crescimento da venda de equipamentos tecnológicos, como computadores, smartphones e tablets. No entanto já no primeiro trimestre de 2021, a procura por tablets desacelerou comparativamente ao mesmo período do ano anterior, ano esse em que a pandemia da COVID-19 começou a surgir e mais se expressou em todo o mundo.

E de acordo com a pesquisa realizada pela empresa analista de mercado IDC, uma nova queda no mercado de tablets volta a registar-se no primeiro trimestre de 2022. Os detalhes indicam que, desde o mês de janeiro a março deste ano, foram vendidos 38,4 milhões de tablets em todo o mundo, enquanto que no mesmo período de 2021 esse montante foi de 39,9 milhões. Portanto, estamos a falar em menos 1,5 milhões de tablets, o que representa uma queda de 3,9% numa comparação ano a ano.

Este valor inclui os produtos de várias marcas, sendo que a Apple lidera a tabela de vendas com 12,1 milhões de unidades vendidas no trimestre findado, menos 4,6% do que em 2021. A Samsung ocupa o segundo lugar, tendo vendido 8,1 milhões de unidades e, no caso da empresa sul-coreana, houve um crescimento de 3,5%. A terceira posição é dominada pela Amazon, com 3,7 milhões de unidades vendidas (+6,3%).

No quarto lugar encontramos a chinesa Lenovo que vendeu 3 milhões de tablets, uma quebra de 25,9% face ao mesmo trimestre do ano passado. Já a Huawei vendeu 2,2 milhões destes equipamentos, menos 17,2%.

Leia também: