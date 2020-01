A Inteligência Artificial é, sem dúvida alguma, uma das tecnologias do futuro. Tendo perfeita consciência disso, a Apple está a desenvolver vários projetos. A compra da Xnor.ai – empresa especializada em ferramentas de IA – é mais um passo nesse sentido.

Esta startup de Seattle estava a trabalhar em ferramentas muito interessantes que vão ao encontro dos objetivos da Apple neste segmento.

A compra de empresas e startups de Inteligência Artificial por parte da Apple não é algo novo! Aliás, é bastante comum tal acontecer, o que demonstra o compromisso da empresa com esta tecnologia.

Hoje, foi dado a conhecer pela imprensa internacional que a empresa de Tim Cook comprou a Xnor.ai, uma startup especializada em ferramentas de Inteligência Artificial muito particulares e diferentes do que é produzido na maioria dos projetos.

No caso da Xnor.ai, as suas soluções destacam-se por serem simples, leves e requererem pouca energia. Deste modo, o processamento da IA é feito no próprio dispositivo, ao invés de recorrer a servidores da empresa.

Compra da Xnor.ai custou cerca de 200 milhões de dólares

Os valores envolvidos nesta compra não foram divulgados, mas o GeekWire avança que rondam os 200 milhões de dólares. A Apple não confirmou o preço que pagou na aquisição, apenas referindo que “compra pequenas empresas tecnológicas de tempos a tempos”, não querendo revelar os seus planos.

A génese da Xnor.ai vem do AI2 – Institute for Artificial Intelligence – criado pelo co-fundador da Microsoft Paul Allen.

Será interessante ver que projetos irá a Apple desenvolver com as soluções da Xnor.ai. As ferramentas de Inteligência Artificial – mais especificamente usadas em Machine Learning e reconhecimento facial – poderão ser usadas nas câmaras das futuras gerações do iPhone.

Para além disso, as tecnologias da Xnor.ai poderão tirar muito mais partido do NPU de IA que a empresa de Tim Cook tem atualmente na sua gama de chips.

Para além da Apple, empresas como a Microsoft, Google e Deep Mind também investem em IA…