App Tracking Transparency da Apple: só 4% deram o OK para serem seguidos pelas apps

Era este número que o Facebook, assim como outras empresas tinham receio. Isto é, 96% dos utilizadores do iOS 14.5 solicitaram às aplicações que deixassem de seguir as suas atividades. Portanto, este recurso da Apple que saiu recentemente está de facto a mostrar que os utilizadores gostaram do sistema App Tracking Transparency (Seguimento).

Num estudo agora apresentado pela empresa Flurry, são apresentados números muito expressivos sobre privacidade no iOS.

De acordo com novos dados da empresa de análise de aplicações Flurry, apenas 4% dos utilizadores do iPhone nos Estados Unidos optaram pelo seguimento das aplicações desde que a Apple lançou o sistema App Tracking Transparency como parte do iOS 14.5. Este número sobe um pouco quando se consideram os utilizadores internacionais – 11% dos utilizadores em todo o mundo permitem que as aplicações os monitorizem.

Até agora, as aplicações podiam contar com o Identifier for Advertiser (IDFA) da Apple para seguir os utilizadores para fins de segmentação e publicidade. Com o lançamento do iOS 14.5 esta semana, as aplicações móveis agora precisam solicitar aos utilizadores que atualizaram para o iOS 14.5 permissão para recolher dados de seguimento. Com taxas de aceitação baixas, como era esperado.

O Flurry Analytics, de propriedade da Verizon Media, é usado em mais de 1 milhão de apps móveis, fornecendo insights agregados em 2 mil milhões de dispositivos móveis por mês. Para este relatório, a Flurry atualizará todos os dias da semana às 10h do horário padrão do Pacífico a taxa de aceitação diária, bem como a parcela de utilizadores que as aplicações não podem pedir para seguimento (status ‘restrito’), tanto nos EUA quanto no mundo, para manter o utilizador informado sobre o lançamento do iOS de maior impacto no setor até hoje.