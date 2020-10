A abertura do iOS 14 a outras apps foi vista na sua apresentação. A Apple resolveu permitir que os utilizadores definissem novas apps como as predefinidas e assim passarem a usar as que mais gostam, não tendo impostas as de sistema.

Esta ideia era importante, mas acabou por revelar problemas quando o iOS 14 foi lançado. A Apple foi rápida a resolver o problema inicial, mas aparentemente este continua presente. Agora está associado à atualização das apps definidas como sendo para usar.

Voltaram os bugs ao iOS 14

Tal como os utilizadores vinham a pedir há muitos anos, a Apple resolveu no iOS 14 mudar as apps predefinidas. Passou a dar aos utilizadores a possibilidade de escolherem as que querem usar, sempre dentro de uma lista autorizada pela Apple.

Limita-se por agora ao cliente de email e ao browser, mas é já uma grande mudança. Infelizmente esta funcionalidade tinha um problema na primeira versão do iOS, que a Apple corrigiu com uma simples atualização do seu sistema operativo. Ao reiniciar o iPhone, esta configuração desaparecia.

Apps predefinidas são removidas das opções

Este problema, que se pensava estar resolvido com a atualização lançada pela Apple, aparentemente ainda está presente. Na verdade, manifesta-se de forma diferente, mas tem algumas alterações na forma como está a acontecer.

Desta vez, e segundo o que foi relatado e já confirmado por muitos utilizadores, o problema está nas atualizações das apps que estão definidas para serem usadas. Após este processo, o iOS 14 volta a assumir a app padrão, ou seja, regressa para a oferta da Apple.

Apple deverá corrigir estes problemas em breve

Naturalmente que este processo pode ser revertido, após a atualização da app definida. Ainda assim, este vai contra o esperado, ou seja, a app ser definida uma única vez e apenas ser alterada quando o utilizador assim o entender.

Aparentemente este problema deverá existir desde o lançamento do iOS 14 e está ainda presente na recente atualização que a Apple lançou para o seu sistema operativo móvel. Espera-se, naturalmente, que esta falha seja corrigida rapidamente, noutra atualização a ser lançada.