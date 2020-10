A Tesla é provavelmente uma das empresas que mais tem crescido no mercado automóvel. Com os seus carros elétricos a despertarem cada vez mais interesse, é normal que as suas vendas cresçam e que a marca se mostre cada vez mais forte.

Os resultados financeiros referentes ao último trimestre confirmam esta posição e mostram uma realidade interessante. Todos os recordes anteriores foram batidos e este foi o trimestre mais lucrativo da Tesla.

Um trimestre único para a Tesla

Já se sabia que este terceiro trimestre de 2020 ia ser especial para a Tesla. A marca tinha apresentado os resultados das suas vendas para este período e já nessa altura mostrou que estas estiveram acima do esperado, com números muito elevados.

Este cenário foi agora transposto para os resultados financeiros e mais uma vez mostram uma posição invejável. No terceiro trimestre de 2020 a Tesla arrasou todos os seus resultados anteriores e conseguiu apresentar valores que são agora referências.

TSLA-Q3-2020-Update



Resultados financeiros bateram os recordes

Na sua conferência de apresentação de resultados Elon Musk falou num trimestre único, que se junta aos 4 anteriores, onde a marca tinha já mostrado uma linha de crescimento importante. Ao todo foram revelados 8,7 mil milhões de receita, batendo as previsões dos analistas, que apontavam para 8,2 mil milhões.

Com estes valores a Tesla apresenta agora um crescimento de 39% no acumulado anual. A grande expetativa é mesmo saber se a marca vai atingir a sua meta de 500 mil carros entregues, agora que tem já 319 mil entregas feitas.

Full Self-Driving chega para testes nos carros

Durante esta mesma apresentação de resultados Elon Musk falou do futuro e confirmou algo que tinha sido avançado. A Tesla já começou a enviar para alguns carros o seu software Full Self-Driving. Apenas os que estão no Early Access Program vão ter agora acesso a esta novidade.

A marca espera fazer um lançamento mais alargado deste software no final do ano. Por agora irá ser testado e estes utilizadores vão alimentar o sistema com mais informação e desta forma torná-lo ainda mais robusto e mais fiável.