Afinal o Apple Intelligence pode mesmo chegar à Europa, mas não para todos

A Apple já tinha deixado claro que não ia trazer a sua IA para a Europa. Apoiou esta decisão nas regras impostas pela União Europeia, mas agora isso parece ter mudado. Esta é, no entanto, uma mudança que não será para todos e em todos os dispositivos.

Afinal o Apple Intelligence pode chegar à Europa

Ainda não existe uma decisão clara sobre a chegada do Apple Intelligence à Europa e à China. A empresa quer evitar alguns problemas legais e eventuais castigos, já aplicados a outras proposta de IA, e por isso indicou que iria no arranque manter a sua IA fora destes territórios.

Agora, numa informação vinda da própria Apple e ainda não confirmada, surge a ideia de que afinal a IA da Apple poderá conseguir o seu espaço na Europa. Este deverá acontecer com a chegada do iOS 18 e novas versões do macOS. A dúvida é se estará acessível de imediato ou mais tarde.

Com as versões de testes do iOS e macOS, surge agora uma dúvida que pode mudar este cenário associado à Apple Intelligence. Do que pode ser visto, esta IA parece que será disponibilizada na Europa, mas apenas será acessível no macOS, deixando o iOS por agora de fora.

Será acessível ao macOS e não ao iOS e ao iPhone

Para chegar a esta conclusão pasta olhar à descrição das últimas atualizações. No caso do iOS está presente uma designação clara ao bloqueio na Europa e na China. Já no que toca ao macOS, apenas é referido o bloqueio presente na China.

iOS 18.1: O Apple Intelligence está disponível no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. O Apple Intelligence não está atualmente disponível na UE ou na China. macOS Sequoia 15.1: O Apple Intelligence está disponível em Macs com M1 e posteriores. Atualmente, o Apple Intelligence não está disponível na China.

Claro que, sendo versões de testes, a Apple poderá mudar a qualquer momento esta oferta. Há ainda a possibilidade de ser apenas uma falha da empresa ao criar a descrição. No campo oposto, é bem possível que a Apple tenha conseguido garantir as obrigações do DMA (Digital Markets Act) e tenha iniciado os testes no macOS, abrindo depois os mesmo ao iPhone e ao iOS.