Instalar apps fora das lojas do Android vai tornar-se mais complicado

A Google tem estado a mudar muito do Android. Este sistema que era aberto e controlado pelos utilizadores, acaba por ter mais restrições e alguns bloqueios. A mais recente mudança da Google vem limitar a instalação de apps fora das lojas deste universo, tornando o sideload um processo mais complicado.

Descarregar APKs e instalá-las num smartphone Android era um processo bastante simples. Basta descarregar o APK, descompactá-lo e estará mais ou menos pronto para começar. No entanto, a Google fez uma mudança recente na forma como as apps são distribuídas, tornando o sideload no Android um pouco mais complicado.

De acordo com uma publicação de Artem Russakovskii no X, a Google terá deixado de gerar “APKs grandes” para aplicações. Em vez disso, a Google depende agora de pacotes. O Android App Bundle foi originalmente apresentado no I/O 2018 e será a solução usada.

A ideia é que, em vez de empacotar todas as versões de uma aplicação num único ficheiro, o que ocupa mais espaço e possibilita downloads maiores, agrupe apenas o que o utilizador precisa. É uma visão diferente e que está já com provas dadas de que será mais eficiente.

FYI since people email @APKMirror about this several times a day... looks like Google stopped generating fat APKs for many apps entirely all of a sudden, and only bundles will be available from now on.



To my knowledge, there's nothing we can do about it.https://t.co/OrcKXDA7Kc