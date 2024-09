A Siri com Apple Intelligence pode chegar mais cedo do que o esperado

Ainda que o Apple Intelligence não tenha surgido com o iOS 18, esta novidade está nos planos para breve. Prevê lançar as suas capacidades de IA com o iOS 18.1 em outubro e continuar a melhorá-las com lançamentos subsequentes. Agora há dados importantes para a Siri com Apple Intelligence, que pode chegar mais cedo do que o esperado.

Apple Intelligence surgirá em fases no futuro

Com o iOS 18.2, o Apple Intelligence ganhará funcionalidades como o Genmoji, a aplicação Image Playground e a integração opcional com o ChatGPT. Apesar de fazer parte da campanha de marketing do iPhone 16, esta novidade importante não está disponível no primeiro lançamento público do iOS 18 em dispositivos compatíveis.

A Apple testa atualmente o seu conjunto de características de IA com o iOS 18.1, que deverá ser lançado ao público em meados de outubro. Mas mesmo após um lançamento tardio, todas as funcionalidades do Apple Intelligence não serão lançadas com o iOS 18.1. Em vez disso, a Apple lançará mais funcionalidades com futuros lançamentos pontuais do iOS 18 até ao final de 2024 e início de 2025.

Na última edição da Power On da Bloomberg, Mark Gurman afirma que a Apple prevê lançar o iOS 18.2 com Genmoji, a aplicação Image Playaround e integração opcional com ChatGPT. Isto abrirá caminho para o lançamento público da nova versão do sistema operativo em dezembro.

Novidades da Siri podem chegar muito mais cedo

O iOS 18.3 deverá ser lançado em janeiro de 2025, embora aparentemente não seja lançado com novas funcionalidades de IA. Depois do iOS 18.1, o iOS 18.4 será, alegadamente, o maior lançamento, marcando a estreia de uma experiência Siri mais inteligente e mais capaz.

Isto permitirá controlar aplicações individuais usando o Siri usando a voz. Aparentemente, esta atualização será lançada em março de 2025, depois de a Apple ter concluído o desenvolvimento no início de fevereiro de 2025 e realizado uma bateria de testes extensa.

Juntamente com a implementação faseada das capacidades de IA, o Apple Intelligence também ganhará gradualmente suporte para novos idiomas. Com o lançamento do iOS 18.1, as funcionalidades de IA só funcionarão com o inglês dos EUA. Com o tempo, a Apple irá expandir o suporte para mais idiomas, incluindo alemão, italiano, coreano, português e vietnamita, como já revelámos.