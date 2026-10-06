Análise: DT H03, óculos inteligentes com câmara e IA low cost

Os óculos inteligentes deixaram de ser um capricho de quem gasta 400 euros sem pestanejar. Entretanto, a DTNO.1, marca conhecida pelos smartwatches de custo competitivo, decidiu atacar o segmento com os DT H03. Ou seja, câmara de 8 MP, assistente de IA, tradução em tempo real e um preço que ronda os 60 dólares. Por isso, fomos ver o que sobra quando se corta 85% da fatura de uns Ray-Ban Meta.

Design e construção: discretos q.b.

A primeira surpresa é a ausência de estranheza.

Pousados numa mesa, os DT H03 passam por uns óculos de massa convencionais. Armação em acetato, disponível em preto ou branco, e tem linhas do tipo wayfarer que já vimos em metade das óticas do país.

Além disso, a câmara fica alojada na zona superior da lente esquerda e é suficientemente pequena e disfarçada para não denunciar de imediato que existe ali algo.

As hastes são mais grossas do que o habitual devido à bateria, os altifalantes e os microfones embutidos.

Ainda assim, o conjunto mantém-se leve e confortável em utilizações prolongadas. Um pormenor que merece nota positiva: as lentes são fotocromáticas com proteção UV, escurecem ao sol e clareiam em interiores. Dessa forma, evita-se a sensação de andar de óculos escuros dentro de casa.

Vantagem: existe um sensor de deteção de uso nas hastes. Ao tirar os óculos, o sistema entra em suspensão para poupar bateria; ao voltar a colocá-los, acordam sozinhos. Aliás, é o tipo de detalhe que não se espera num produto desta gama de preço.

Especificações dos DT H03

🔍 Câmara e vídeo Sensor Sony de 8 MP com chip de estabilização eletrónica (EIS). O vídeo é gravado a 30 fps numa resolução anunciada como 1200p, em formato 4:3, com LED lateral a indicar quando a captação está ativa. O armazenamento interno é de 16 GB, suficiente para cerca de meia hora de vídeo ou alguns milhares de fotografias.

🔊 Áudio e chamadas Dois altifalantes de condução aérea integrados nas hastes, com resposta de graves abaixo dos 260 Hz e efeito envolvente anunciado como “360°”. Microfones para chamadas e comandos de voz, com atendimento sem tocar no telemóvel.

🧠 Processador, ligações e IA Motor dual-core 7018F + V821, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi de baixo consumo dedicado à transferência de fotografias e vídeos para o telemóvel. Assistente de IA ativado por botão ou por voz, reconhecimento de objetos e texto através da câmara e tradução em tempo real. A gestão é feita na app HeyCyan, disponível para Android e iOS.

🔋 Bateria e extras Bateria de 225 mAh com carregamento por USB-C em cerca de uma hora. Os números oficiais e da imprensa apontam para perto de 4 horas de música, 25 minutos de vídeo contínuo e até 4 dias em espera. Lentes fotocromáticas com proteção UV, sensor de deteção de uso com suspensão automática e controlo por toque nas hastes. Cores: preto e branco.

Câmara dos DT H03: útil, com expectativas calibradas

Um sensor de 8 MP a 60 dólares não consegue competir com o smartphone que, muito provavelmente, o leitor tem no bolso. Com boa luz, por exemplo, as fotografias saem bastante bem para as redes sociais. Por outro lado, a estabilização eletrónica segura razoavelmente o vídeo em caminhada ou movimentos rápidos.

Em contrapartida, em interiores ou ao fim do dia, o ruído aparece depressa e a margem para recortes é curta.

Podemos dizer que o argumento é, precisamente, o ponto de vista. Filmar com as mãos livres, à altura dos olhos, muda por completo o tipo de registo possível.

Por exemplo, uma receita na cozinha, uma bricolage, um passeio de bicicleta ou o primeiro contacto com um gadget em unboxing. O LED lateral acende durante a gravação, uma salvaguarda de privacidade que se agradece. No entanto, é discreto ao ponto de passar despercebido a quem está à volta, um tema que o Pplware já abordou a propósito da facilidade de filmar alguém à socapa.

Som e chamadas: melhor do que o preço sugere

O áudio de condução aérea nunca vai substituir uns auriculares dedicados, e nos DT H03 a regra confirma-se.

Dito isto, para podcasts, navegação GPS e chamadas, o desempenho é aceitável. A voz chega limpa aos interlocutores em ambientes calmos e o volume máximo é suficiente para a rua. Contudo, em zonas ruidosas o som dilui-se. Além disso, quem está ao lado ouve alguma fuga de áudio em volumes altos, leia-se como o custo habitual deste formato aberto.

O controlo por toque nas hastes trata da música e das chamadas, e o botão físico dispara fotografias e vídeo. A curva de aprendizagem é curta, pois ao fim de um dia os gestos saem automáticos.

IA e tradução: a promessa e a letra pequena

O assistente responde a perguntas gerais, descreve o que a câmara vê e traduz conversas em tempo real. Inclui suporte para português europeu, algo que nem sempre acontece nesta faixa de preço.

Quando funciona, tem um efeito quase mágico. Apontar os óculos a um menu estrangeiro e ouvir a tradução é, de facto, o género de truque que vende o conceito a qualquer cético.

A letra pequena chama-se HeyCyan. A app que serve de cérebro à experiência tem uma classificação modesta na Play Store, com cerca de 3,1 estrelas.

Existem ainda alguns detalhes que falta limar como a importação de fotografias e vídeos após atualizações. No nosso contacto com o produto, a transferência por Wi-Fi cumpriu, mas com uma fluidez irregular que trai a origem. Ou seja, o hardware está claramente à frente do software.

Convém também assumir que tudo o que passa pela IA passa por servidores de terceiros. Por isso, é uma reflexão que cada utilizador deve fazer antes de apontar a câmara ao mundo, sendo que nos dias de hoje isso vale o que vale.

Autonomia dos DT H03: o calcanhar de Aquiles

Não há forma elegante de o dizer: 225 mAh sabe a pouco. As 4 horas de música anunciadas aguentam-se em utilização mista. No entanto, quem gravar vídeo com frequência vê a bateria “derreter”, com os tais 25 minutos de captação contínua a servirem de teto realista.

A suspensão automática ao tirar os óculos disfarça bem o problema no dia a dia e o carregamento numa hora por USB-C ajuda. Mesmo assim, a ausência de um estojo de carga, presente nos rivais caros, sente-se. Para um dia de utilização casual chega; para criadores de conteúdo intensivos, não.

Para quem fazem sentido

O comprador natural dos DT H03 não é quem hesita entre estes e uns Ray-Ban Meta. Pelo contrário, é quem nunca gastaria 400 euros para experimentar o conceito.

Claramente, encaixam bem em três tipos de perfis:

Em primeiro lugar, o curioso de tecnologia que quer perceber se óculos com IA têm lugar na sua rotina.

Depois, o viajante ocasional que aproveita a tradução e o registo mãos-livres.

Por fim, quem procura um dispositivo de captação POV barato para hobbies, desporto leve ou conteúdos rápidos. Como óculos de uso diário com extras inteligentes, cumprem; como câmara principal ou auriculares principais, não é essa a conversa.

Face à concorrência

A comparação honesta faz-se em dois tabuleiros. No tabuleiro premium, os Ray-Ban Meta de segunda geração custam 379 dólares e oferecem sensor de 12 MP, vídeo 3K, 32 GB de armazenamento e estojo de carga, com um ecossistema Meta muito mais maduro.

Por sua vez, os Xiaomi AI Glasses, na casa dos 280 dólares, seguem receita semelhante com vídeo 2K. Em qualidade pura, não há jogo: pagam-se seis vezes mais e recebe-se proporcionalmente.

No tabuleiro do custo-benefício, a conversa muda. A alternativa europeia mais próxima são os Owlotech Lens AI, vendidos por cá a menos de 50 euros. Partilham a mesma plataforma HeyCyan e um sensor equivalente, com a vantagem da compra local e a certificação IP65.

Em contrapartida, os DT H03 respondem com as lentes fotocromáticas de série e o historial da DTNO.1 em produtos de baixo custo. Neste campeonato, portanto, o fator decisivo acaba por ser o canal de compra e a assistência, mais do que a ficha técnica em si.

Veredicto: valem a pena os DT H03?

Os DT H03 são um postal ilustrado do estado atual dos óculos inteligentes baratos. Ou seja, hardware surpreendentemente competente para o preço, software que ainda tropeça e uma bateria que impõe disciplina. Não substituem telemóvel, auriculares nem câmara de ação.

Comprados pelo que são, um bilhete de entrada de 60 dólares num formato que vai claramente dominar a próxima década, fazem sentido. De facto, a tradução em tempo real com português europeu, as lentes fotocromáticas e a captação mãos-livres justificam sozinhas a curiosidade.

Se a DTNO.1 arrumar a casa do lado da app, o pacote fica difícil de criticar a este preço.

Os DT H03 estão disponíveis na loja oficial da DTNO.1 por 59,99 dólares, com envio gratuito para a maioria dos países.