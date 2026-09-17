Meta prepara novos óculos inteligentes sem câmara para acalmar os críticos da privacidade

A Meta está a desenvolver uma nova versão dos seus óculos inteligentes focada na privacidade, eliminando as câmaras integradas para responder às críticas do público.

O projeto Luna e o foco na inteligência artificial

De acordo com informações avançadas pelo portal The Information, este novo modelo, conhecido internamente pelo nome de código Luna, abdica dos sensores fotográficos mas mantém uma forte ligação ao ecossistema digital da empresa.

Em vez de capturar imagens, o dispositivo foca-se na interação por voz, trazendo um sistema otimizado para comunicar diretamente com o assistente de inteligência artificial (IA) da marca e com o agente de consumo Muse.

Para garantir que o utilizador é ouvido com clareza, a estrutura conta com seis microfones integrados e um botão físico na lateral que serve para ativar instantaneamente o assistente digital.

Apresentação iminente dos novos óculos da Meta

Este novo wearable poderá ser revelado já no Meta Connect, o evento anual de programadores e hardware que se realiza na próxima semana em Menlo Park.

Embora a Meta lidere atualmente o segmento dos óculos inteligentes, o setor ainda enfrenta forte resistência devido a questões de usabilidade, custos e, acima de tudo, desconfiança do público quanto à recolha de dados pessoais.

Adicionalmente, a divisão Reality Labs continua a registar prejuízos financeiros colossais, o que aumenta a pressão para que estes novos produtos consigam finalmente conquistar o mercado de consumo.

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