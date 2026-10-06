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Aproveite a festa: dois dias para comprar tecnologia a preços mais baixos!

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Smartphones, computadores, tablets, smartwatches e muitos outros gadgets estão entre os produtos mais procurados quando chegam os grandes dias de descontos. Entre hoje e amanhã, pode ter na Amazon algumas oportunidades para comprar aquela tecnologia que já tinha debaixo de olho e poupar alguns euros.

Quando chegam campanhas de descontos da dimensão da Festa de Ofertas Prime, a tecnologia é inevitavelmente uma das categorias que mais desperta a atenção. Afinal, uma redução interessante num smartphone, computador ou tablet pode representar uma poupança considerável. Se estava a pensar trocar de telemóvel, comprar um novo portátil para trabalhar ou estudar, ou simplesmente acrescentar um novo gadget ao seu dia a dia, estes que reunimos merecem atenção.

Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro

Smartphone Android livre – obsceno, 256 GB [Classe energética B]

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Samsung Galaxy Book4

Samsung Galaxy Book4

Computador portátil ultrafino de 15,6", Intel Core i7 13th Gen i7-1355U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home, cinzento, teclado QWERTY

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DELL 15

DELL 15

Portátil – Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD

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Apple Watch SE 3 GPS

Apple Watch SE 3 GPS

40 mm, caixa de alumínio em branco estrela

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Technics EAH-AZ100E-N

Technics EAH-AZ100E-N

Auriculares sem fios com cancelamento de ruído, Bluetooth multiponto, Voice Focus AI, auriculares internos confortáveis, champanhe dourado

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LaCie 5TB

LaCie 5TB

Rugged Mini disco rígido portátil | USB 3.0 (STJJ5000400)

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KODAK Slide N SCAN

KODAK Slide N SCAN

Com um grande ecrã LCD de 5 polegadas, ela converte negativos coloridos e em preto e branco de 35 mm em fotos digitais JPEG de alta resolução de 22 MP (filme 126 e 110).

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Logitech G Pro X Superlight 2

Logitech G Pro X Superlight 2

Rato sem fios para jogar, preto

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MSI mag 242CA Monitor de jogos FHD 1500R

MSI mag 242CA Monitor de jogos FHD 1500R

1920 x 1080 VA, 180 Hz, 1 ms, compatível com HDR, proteção ocular, HDMI 2.0b, DP 1,2 A, sem moldura, inclinação ajustável, montagem Vesa, preto [Classe energética E]

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Samsung Monitor essencial S3

Samsung Monitor essencial S3

S30GD Full HD de 24" com 100 Hz e modo de olho saver [Classe energética E]

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Logitech G Pro X SE

Logitech G Pro X SE

Auscultadores gaming com fio e microfone.

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Webcam Logitech C920 HD Pro

Webcam Logitech C920 HD Pro

Videoconferências 1080p/30 fps, Som Estéreo, Correção de Iluminação HD, Skype/Hangouts/FaceTime, PC/Mac/Android/Chromebook, Compatível com Teams, Google Meet, Zoom – Preto

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Ring Intercom Video (última geração)

Ring Intercom Video (última geração)

Torne o seu interfone mais inteligente | Transmissão de vídeo, chaves virtuais e acesso remoto | Autoinstalação

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Comando sem fios Luna

Comando sem fios Luna

Compatível com Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivos Android, Smart TVs Samsung e LG selecionadas.

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Câmara externa Blink 2K+

Câmara externa Blink 2K+

Câmara externa Blink 2K+ com campainha de vídeo Blink 2K+ (última geração), branca, módulo de sincronização básico incluído.

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Anker Nano II

Anker Nano II

Carregador rápido USB-C de 65 W com 3 portas PPS

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Jabra Evolve 10

Jabra Evolve 10

Auscultadores com fio e microfone, USB-A, pretos

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Logitech MK235

Logitech MK235

Combo com teclado, rato sem fios

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Para os portáteis ou teclados com layout espanhol, a solução pode passar por um autocolante para teclados em português:

Autocolante português

Autocolante português

Autocolante de teclado para computador portátil, preto

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Entre dispositivos para trabalhar, comunicar, ouvir música ou tornar o dia a dia mais prático, há muito por onde escolher. Hoje e amanhã, o segredo passa por estar atento aos preços e aproveitar as oportunidades que realmente compensam.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
top amazon

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Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

  • Sim (51%, 1.159 Votes)
  • Não (49%, 1.096 Votes)

Total Votos: 2.255

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