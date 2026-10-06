Mais de 40 anos depois, o E-Space Concept propõe uma visão futurista do modelo original

A Renault é uma marca apaixonada por salões automóveis. Afinal, cada edição representa uma oportunidade para reforçar a relação que mantém com os clientes, os entusiastas do automóvel e o público em geral, e para partilhar a sua visão da mobilidade.

No Salão Automóvel de Paris, a Renault celebra o espírito das voitures à vivre com uma gama totalmente renovada, assente numa estratégia tecnológica de dois pilares: elétrico e híbrido.

Com uma oferta abrangente de veículos eletrificados, pensados para responder às novas necessidades e estilos de vida dos clientes, a Renault prossegue a sua ambição de desenvolver automóveis inovadores, desejáveis e pensados para o dia a dia. Mais do que isso, automóveis que aliam inovação e emoção, focados no valor acrescentado entregue aos clientes.

Progresso contínuo

Como as voitures à vivre foram concebidas para coexistir lado a lado com os seus clientes, a marca mantém uma dinâmica de progresso contínuo: os modelos lançados recentemente continuam a evoluir para entregar ainda mais valor. Segundo a marca, novos modelos, novas tecnologias e uma nova geração de baterias evidenciam o seu compromisso com a melhoria permanente das suas voitures à vivre.

Esta dinâmica impulsiona também melhorias contínuas de produto, desde a introdução de baterias LFP em toda a gama elétrica, para tornar a mobilidade elétrica mais acessível, até à condução One Pedal, para uma experiência de condução diária mais fácil.

O Gemini, a Inteligência Artificial da Google, é outro passo importante e vem melhorar ainda mais a experiência de conectividade a bordo. Chegará através de atualizações remotas (over-the-air), pelo que os automóveis já em circulação poderão beneficiar desta evolução sem passar por uma oficina.

Além disso, poucos meses depois do lançamento comercial, o Twingo E-Tech elétrico recebe o tejadilho panorâmico em vidro Twingobay, que traz mais luz natural ao habitáculo, tanto para os ocupantes dos lugares da frente como dos de trás.

A Renault no Salão Automóvel de Paris de 2026

A estratégia da Renault estará visível no stand da marca, com vários modelos novos, entre os quais o novo Megane E-Tech elétrico, o novo Trafic Van E-Tech elétrico, a edição limitada Rafale Hypnotic e uma versão hiperpersonalizada do Renault 5 Turbo 3E.

A marca apresentará ainda três concept cars, incluindo o Renault E-Space Concept, com estreia mundial, que abre novas possibilidades para as viagens e a mobilidade familiar na era elétrica.

Um modelo icónico para explorar futuros possíveis

Com o E-Space Concept, a Renault reinventa o espírito do Renault Espace, lançado em 1984 que marcou a história do automóvel.

Mais de 40 anos depois, o E-Space Concept propõe uma visão futurista do original, fiel à abordagem que distinguiu a Renault: inovar em benefício das pessoas, da emoção humana e da experiência a bordo. Esta interpretação contemporânea do espírito das voitures à vivre ilustra os pilares da marca, elevando-os a um novo patamar:

Design to be loved;

Electrified by passion;

Human-first tech;

Crafted space.

O E-Space Concept deverá personificar a estratégia futuREady da marca, que procura reinventar a experiência automóvel, colocando as necessidades do utilizador e a experiência a bordo no centro do processo de design.

O “E” de E-Space remete para E-Tech, sigla de Electrified Technology , a designação da Renault para a eletrificação.

, a designação da Renault para a eletrificação. A palavra “Space” evoca um interior generoso, tecnológico e acolhedor.

O Renault E-Space Concept é um automóvel com 4,70 metros de comprimento e carroçaria num elegante tom de preto rubé. As proporções generosas e o design expressivo traduzem uma nova abordagem à conceção de automóveis familiares.

O concept car exibe uma larga faixa luminosa em forma de “U”, à frente e atrás, que delineia os contornos do veículo. No centro da dianteira, um losango iluminado parece flutuar no espaço, como se estivesse suspenso num jogo de pixéis.

O E-Space Concept será revelado a 12 de outubro, numa conferência que pode ser acompanhada em direto.