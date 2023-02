Porque é que faz tanto sentido utilizar uma VPN hoje em dia?

O sentido de utilizar uma VPN hoje em dia chega principalmente devido à insegurança do online bem como, em muitos casos, à falta de conhecimentos informáticos mais aprofundados.

Agora, como nunca, colocar um escudo defensivo como uma VPN entre o nosso dispositivo de acesso, seja um PC, um smartphone, um tablet ou qualquer, e o IP que nos fornece o nosso ISP é uma forma eficaz de poder combater olhos indiscretos, manter e dificultar o nosso anonimato a terceiros mal-intencionados.

O que é e como funciona uma conexão VPN?

Em resumo, vamos simplificar. VPN é a sigla para "virtual private network", ou seja, rede privada virtual em português. Então, uma VPN pode-se definir como sendo um tipo de rede especial que, por meio de criptografia, cria uma conexão segura para os seus utilizadores dentro do seu próprio ambiente com acesso à Internet.

No fundo, para melhor perceber, significa que o utilizador pode navegar na Internet sem ter de se preocupar, quase nada, se os dados pessoais são expostos ou que as próprias atividades sejam monitorizadas.

Porque é que faz tanto sentido utilizar uma VPN em 2023?

Basicamente, podemos enumerar um vasto conjunto de soluções as quais uma VPN faz sentido o seu uso, mas vejamos os principais:

Ajuda-nos a manter seguro, por exemplo ao usar hotspots públicos, redes de aeroportos, redes de bares e restaurantes, qualquer rede de Wi-Fi pública que não seja da sua confiança,

Oculta o nosso endereço IP (protocolo de internet) em qualquer rede por cabo ou Wi-Fi,

Aplica criptografia sobre as nossas atividades na internet, oferecendo mais segurança, privacidade e proteção,

Permite, por exemplo, aceder a mais conteúdos de internet e contornar restrições, como censura governamental,

Garante que o tráfego da internet não seja monitorizado nem registado, para ser vendido posteriormente pelo provedor de serviços de internet (ISP), agentes publicitários ou mesmo intrusos.

A explicação técnica de como funciona uma VPN:

Ora, cada vez que um utilizador se conecta à internet via rede VPN, fica estabelecido uma espécie de túnel virtual seguro (ou seja, uma conexão segura) com um dos seus servidores. Logo, esse túnel, é usado para transferir todas as suas atividades na internet originadas nas suas apps, software e sites. A imagem acima, retirada do site da Surfshark, mostra de forma compreensível o seu uso.

Contudo, importante, nunca é de mais esclarecer que a conexão VPN vai um passo além, pois ao garantir que o acesso através do túnel virtual, mantendo o nível de segurança e privacidade, o cliente e o servidor VPN criptografam seus dados.

Normalmente, o tipo de encriptação aplicada pelo serviço de proteção transforma os dados num indecifrável código embaralhado e praticamente ilegível para partes externas que lhe tente aceder.

Assim, todo o processo descrito, torna muito difícil que qualquer parte alheia ou de terceiros possa espiar o nosso tráfego e monitorizar qualquer atividades online.

Desta forma, uma VPN garante que seu endereço IP e sua localização permaneçam ocultos para o provedor de serviços de internet (ISP) e para sites de terceiros, protegendo de raiz o acesso à internet.

Principais vantagens de utilizar uma VPN?

Em primeiro, como temos vindo a afirmar, nuca é de mais sublinhar que uma VPN é uma das melhores ferramentas aliadas do utilizador. Mas, então, surge a questão: o que é que uma VPN por fazer ou ajudar em concreto?

No fundo, tanto utilizadores domésticos como empresas podem usufruir de conexões mais seguras e privadas.

É claro que, no caso de empresas, isso é muito mais sério. Por exemplo, qualquer empresa hoje em dia transfere diariamente dados sensíveis, como contratos, informação de clientes, etc.

Assim, o acesso a uma rede virtual privada é uma das ferramentas mais necessárias para empresas hoje em dia.

Mas, por outro lado existe toda uma panóplia de vantagens associadas:

A VPN protege-nos em redes públicas de Wi-Fi

Acima de tudo, manter sempre a guarda em cima. É certo que uma rede Wi-Fi pública gratuito pode ser útil quando de viagem. Lamentavelmente, é inseguro o seu uso e deixa-nos vulneráveis mesmo sendo um ataque cibernético simples.

Nesse sentido, uma VPN ajuda a proteger os s dados pessoais em redes wi-fi públicas: em aeroportos, cafetarias, eventos, centros comerciais, hotéis ou outros lugares.

Por exemplo, torna-se a VPN uma ferramentas útil para ocultar o IP e atividade na web quando desejarmos aceder a informações confidenciais em público como

banco,

e-mails,

ativos criptográficos (bitcoins e afins).

Uma VPN mascara o histórico de navegação e torrent

Por outro lado, o facto de ocultarmos o nossos IP é essencial para garantir a privacidade online em qualquer rede.

Uma rede privada virtual garante que o seu local, hábitos de navegação e histórico de torrents não sejam vinculados diretamente à sua identidade.

Dessa forma, é possível navegar com elevado nível de privacidade e tranquilidade, sem que terceiros, em sites suspeitos, tentem orientar suas escolhas e monitorizar o seu IP.

Uma VPN desbloqueia sites bloqueados e censurados

Além disso, o acesso a certos tipos de páginas web que, nalguns países - se calhar mais do que aqueles que pensamos - são restritos devido à censura e ao bloqueio geográfico.

Graças a uma VPN vai poder desbloquear sites com um simples uso de um servidor de um país diferente à sua escolha.

Isso permite que você contorne a censura da internet e várias restrições geográficas para conteúdo, média social, sites, denúncias ou até mesmo para fins de pesquisa.

Uma VPN ajuda a fazer streaming da Netflix de forma privada

Simultaneamente, com uma VPN, podemos permanecer seguros enquanto assistimos a serviços como a Netflix e usar outros serviços de streaming como o Hulu, a Disney+, HBO Max, etc.

O importante é que o serviço VPN, como por exemplo a Surfshark, sejam ultrarrápidos e a largura de banda ilimitada que garanta uma experiência de streaming rápida e sem buffer.

Só assim podemos manter a privacidade ao assistir seus filmes e programas favoritos!

Uma VPN ajuda a evitar a discriminação de preços

Qualquer site, hoje em dia, faz uso de nossa localização e com os cookies ajusta os preços dos produtos e serviços. De antemão, podemos economizar dinheiro através do uso de conexões VPN.

Em contrapartida, com uma rede privada virtual, vamos poder evitar essas práticas de marketing e, por consequência, economizar dinheiro nas compras online. Exemplo disso são os sites de compra de blhetes de avião.

Conclusão

Por último, estamos em condições de afirmar que existem muitas vantagens no uso de VPNs. Soluções potentes como a Surfshark, PureVPN, NordVPN, Ivacy VPN entre outras são soluções que servem para a larga maioria dos utilizadores.

Em resumo, nunca descure a segurança: um bom antivírus e uma boa VPN já não são dispensáveis nos dias de hoje.