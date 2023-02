Insultos no Facebook valeram a condenação de 2400 euros

Hoje em dia, com as redes sociais, há uma liberdade de expressão que "ultrapassa" alguns limites. É verdade que a liberdade de expressão existe, mas nem tudo deve ser exposto. Um homem foi recentemente condenado a pagar uma multa por ofensas à irmã no Facebook. Vai ter de pagar 2400 euros.

Insultos foram também escritos no Facebook Messenger...

As rede sociais são hoje palco para os mais diversos temas. Seja para informação, seja para declarações, seja para denúncias e até para zangas familiares. Segundo uma publicação do JN, um homem foi condenado, no Tribunal de Santo Tirso, por difamação e injúria.

De acordo com as informações, terá de pagar uma multa de 1200 euros e uma indemnização de igual valor à irmã, por ter feito uma publicação no Facebook onde a acusava de esta lhe ter roubado um terreno.

Além do Facebook, o arguido escreveu também no Messenger da irmã alguns insultos. O emigrante, que se encontra na Alemanha, recorreu para o Tribunal da Relação do Porto (TRP), que manteve a sentença.

Como referido, em causa de todo este cenário de ofensas estava a propriedade de um terreno que o arguido considerava seu. "Anda por aí de nariz empinado como se fosse dona do mundo. Não passa de uma ladra. Quem me conhece sabe bem do que falo. Um bem-haja a todos e com saúde", escreveu. Este informação foi escrita num grupo do Facebook dedicado à freguesia de Santo Tirso, tendo a ofendida sido contactada pela administradora do grupo.