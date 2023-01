iServices: Saldos tecnológicos a um clique de distância

Os Saldos são a época ideal para apostar num novo espaço de trabalho. No início de um novo ano, de baterias recarregadas e ânimo para novos desafios, por que não dar um novo ar à sua mesa de trabalho?

Nos Saldos iServices encontra propostas interessantes para começar o novo ano com o pé direito!

iServices: Alguns equipamentos que estão em saldo...

Ficar sem bateria é coisa do passado. O Carregador Wireless iServices oferece-lhe uma opção prática e elegante para o seu escritório. Se o seu smartphone está habilitado para o carregamento por indução, basta colocá-lo sobre a superfície deste carregador para lhe devolver a autonomia da bateria.

Deixe este carregador sem fios perto de si, para que, sempre que precise, consulte o seu telemóvel enquanto carrega, ou atenda chamadas confortavelmente sem o incómodo do fio de carregamento.

Ainda na sua mesa de trabalho, já pensou num Esterilizador UV? Na iServices encontra uma UV Box minimalista, capaz de desinfetar rapidamente o seu smartphone ou joias. Além disso, este gadget também funciona como um carregador wireless ou um difusor de aromaterapia. Mesmo num contexto pós-pandémico, a preocupação com a presença de bactérias e germes no local de trabalho continua a preocupar muitos.

Por último, e não menos importante, a troca de smartphone. Atualmente, o mercado oferece inúmeras opções, marcas, especificações técnicas e possibilidades. Tendo em vista a preservação ambiental, o ramo dos Recondicionados ganhou expressão nos últimos anos.

Trata-se de equipamentos como novos, 100% funcionais, que lhe permitem poupar consideráveis quilos de lixo eletrónico. Se procura um novo iPhone, conheça os iPhones Recondicionados da iServices, com 3 Anos de Garantia, e com standard de qualidade a partir de Grande B. Consiga um smartphone topo de gama por um preço apetecível, e comece o novo ano com uma autêntica máquina de trabalho do seu lado!

Mais do que aproveitar uma temporada festiva para fazer compras, os Saldos são um incentivo para começar o ano com uma energia renovada. Uma oportunidade de trabalhar com mais motivação.

Para tal, descubra as melhores ferramentas de trabalho nos Saldos da iServices, e consiga uma entrada no novo ano em grande e aos melhores preços.