Anycubic apresentou as suas mais recentes inovações na vanguarda da impressão 3D

Na vanguarda da impressão 3D, a Anycubic apresentou as suas mais recentes inovações, durante a TCT Show 2024. Em destaque estiveram duas das mais recentes impressoras 3D inteligentes: Kobra 3 Combo e da Photon Mono M7 Pro.

A par das impressoras, a Anycubic apresentou o seu mais recente software, resina e filamento. Todos estes concebidos para melhorar a experiência e a versatilidade do utilizador.

Num compromisso de fomentar a criatividade e o envolvimento da comunidade, a Anycubic anunciou, também, o lançamento da aguardada segunda temporada do desafio de co-criação do utilizador na sua comunidade online Makeronline.

Esta iniciativa visa capacitar os utilizadores globais a explorar e inovar na impressão multicolor e em aplicações de alta precisão.

Estamos entusiasmados por apresentar os nossos novos produtos em Los Angeles. Uma experiência no local permite-lhes ter uma experiência prática com os dois produtos. Estão além de meras figuras e características extravagantes; a Anycubic tem muitos fatores em consideração em cada uma das suas entregas.

Afirmou James Ouyang, cofundador da Anycubic.

A nova Kobra 3 Combo é uma impressora FDM multicor e baseia-se na Kobra 3 com maior velocidade, apresentando-se com o inovador Anycubic Color Engine (ACE), juntamente com melhorias para uma melhor impressão a cores.

Por sua vez, a Photon Mono M7 Pro, com a sua assistência inteligente e precisão de 14K, sublinha a dedicação da Anycubic em ultrapassar os limites da tecnologia de impressão em resina para o consumidor.

Anycubic Kobra 3 Combo: eleva a impressão 3D multicor

A Anycubic Kobra 3 Combo recebeu uma atenção significativa pela sua funcionalidade após o seu lançamento em maio de 2024. Apresentando o avançado Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro), o Anycubic Kobra 3 Combo introduz a impressão 3D multicolorida com atualizações significativas de firmware e uma colaboração com a PANTONE.

Suportando até oito cores em simultâneo, o ACE Pro integra reconhecimento RFID para uma qualidade perfeita, funcionalidade de secagem ativa para combater a humidade e secagem lateral inteligente para sessões de impressão de 24 horas.

O seu design anti-emaranhado assegura transições de cor suaves, minimizando o desperdício e aumentando a eficiência.

Complementada pela Anycubic App, Slicer e a plataforma comunitária Makeronline, a Kobra 3 Combo oferece uma experiência de impressão multicolor abrangente e fácil de utilizar.

Anycubic Photon Mono M7 Pro: precisão e velocidade redefinidas

A linha LCD da Anycubic tem entusiasmado constantemente os utilizadores de impressoras de resina, e a Photon Mono M7 Pro não é exceção.

Com uma resolução de 14K e velocidades de impressão rápidas de até 130 mm/h com resina normal e capaz de atingir um máximo de 170 mm/h com resina de alta velocidade, destaca-se em todas as fases do processo de impressão de secretária.

A Photon Mono M7 Pro é o expoente da impressão de resina de alta precisão com a sua resolução de 14K (13312×5120) e medidas do eixo XY de 16,8×24,8 micrómetros, assegurando um detalhe e uma exatidão sem precedentes.

Esta impressora utiliza um algoritmo de uniformidade de luz inteligente para manter uma distribuição de luz superior a 90% em todo o ecrã, garantindo uma qualidade de impressão consistente.

O seu sistema de compensação dinâmica da intensidade da luz ajusta a saída de luz com base na taxa de fluxo de resina e na superfície de impressão, otimizando a exposição para aumentar as taxas de sucesso de impressão.

A câmara de resina de controlo dinâmico da temperatura integrada com um tubo de aquecimento circulante assegura um fluxo de resina suave e um controlo da viscosidade, crucial para a formação de modelos precisos.

A impressora possui, também, uma unidade de recarga automática de resina que reabastece até 750 ml de resina e suporta uma recolha de resina com um botão para conveniência do utilizador.

Combinada com uma configuração sem nivelamento e com o software Photon Workshop atualizado para uma melhor geração de suporte e corte, a Photon Mono M7 Pro estabelece um novo padrão de eficiência e fiabilidade.

Anycubic compromete-se com a democratização da impressão 3D

A Anycubic lidera o setor da impressão 3D de secretária com os seus produtos e soluções inovadores. Conhecida há muito tempo pela sua linha de impressoras LCD inteligentes, a empresa é, também, uma das marcas que oferece impressoras FDM multicoloridas aos clientes, exemplificando as suas robustas capacidades de I&D e o seu compromisso com a satisfação do utilizador.

De facto, a Kobra 3 Combo estabelece um novo padrão para a tecnologia de impressão 3D acessível e colorida, oferecendo opções de impressão versáteis, desde impressões simples de quatro cores até desenhos complexos de oito cores.

Respondendo aos diversos desafios dos utilizadores globais, a Anycubic integra funcionalidades avançadas como o mecanismo de secagem lateral do Kobra 3 Combo no Anycubic Color Engine, combatendo a humidade para aumentar a precisão da impressão a cores.

Da mesma forma, a câmara de resina de controlo dinâmico da temperatura da Photon Mono M7 Pro assegura um fluxo de resina ótimo, mesmo em climas mais frios, garantindo uma qualidade de impressão consistente.

Empresa desafia os criativos com o Makeronline

O site da comunidade de modelos da Anycubic, Makeronline, lançou o seu primeiro desafio, "Color Our World", em abril deste ano. A primeira temporada atraiu 120 designers de todo o mundo.

Embora muitos sites de modelos organizem vários concursos, o Makeronline é o primeiro no mundo a utilizar um formato de concurso de desafios como tema principal. Este facto melhorou o sistema de concursos no campo da modelagem e proporcionou uma plataforma para que mais designers pudessem realizar o seu valor.

A Anycubic lançará, oficialmente, o desafio da segunda temporada, "Coloring My City", hoje. Através deste tema, os designers mais notáveis podem dar a conhecer os aspetos vibrantes e coloridos das cidades em que vivemos todos os dias.

Esta iniciativa tem, também, como objetivo sensibilizar para o facto de a impressão 3D estar intimamente ligada ao nosso quotidiano, quer se trate de um sinal, um símbolo, uma instalação pública, um modelo de cidade ou um edifício único realizado através da impressão 3D.

Para mais informações, visite a Anycubic online, em Anycubic Official Store ou na Amazon Store.