O smartphone é hoje uma ferramenta que nos acompanha em todos os momentos. A sua ajuda é preciosa em várias situações, mesmo aquelas em que não damos por isso, de forma discreta e silenciosa.

Uma delas é o registar dos nossos movimentos e viagens. Esses dados são guardados e mais tarde compilados. Depois, mais tarde e quando quiserem, podem recordar e visitar virtualmente os sítios onde estiveram antes.

Por onde tem viajado?

Para muitos, o Google Maps é hoje uma ferramenta essencial, quer pela ajuda que oferece, quer pela informação que consegue oferecer de forma gratuita. Há ainda uma função única, que regista e guarda os locais visitados.

A informação por onde os utilizadores andam e os locais que visitam é registada de forma automática e silenciosa, sendo depois organizada, compilada e disponibilizada. Para a consultar só precisam de seguir estes passos.

O Google Maps ajuda-o a recordar

Na interface do Google Maps carreguem no ícone da conta de utilizador, abrindo assim o menu de opções desta app. Ai dentro, devem escolher a opção A sua linha cronológica para avançar.

De imediato são levados para a área onde os dados de visitas são guardados, com um grande grau de detalhe, desde as horas, locais e até meios de transporte. Podem navegar nos dias, mudando apenas a data no topo.

Toda a informação para os utilizadores

Para saberem onde têm andado nos últimos tempos, precisam apenas de escolher um dos separadores seguintes. Os mais úteis e agregadores, com um nível de detalhe não elevado, é, por exemplo, Cidades.

Ai vão ter a lista de cidades visitadas nos últimos tempos. Esta informação é guardada pelo número de locais visitados em cada uma, mas pode ser mudado para outros filtro. Há também uma visão ainda mais global, o separador Mundo.

Aqui o nível de detalhe é ainda menor, sendo a informação guardada por país, podendo cada um deles depois escolhido, entrando aí no nível de cidade. Voltando a escolher, entra-se no nível de detalhe Local.

É desta forma simples que podem recordar e visitar todos os locais onde têm passado e visitados nos últimos tempos. Podem descer a vários níveis e atingir níveis de detalhe associados aos locais. Visitem esta área e partilhem onde têm andado.