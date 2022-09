Saiba como guardar as imagens do Safari no iPhone

O iOS tem um mundo de possibilidades, das mais simples às mais complexas. Para aqueles que não estão habituados ao sistema operativo da Apple, mesmo as primeiras podem ser complicadas. Seja qual for a situação, caso queira guardar uma imagem que viu no Safari, saiba que pode.

Hoje, explicamos-lhe como fazê-lo.

Por vezes, enquanto navegamos na Internet, deparamo-nos com conteúdos que queremos guardar, para aceder mais tarde. Se é esse o caso e quer guardar uma imagem que viu no Safari, hoje, explicamos-lhe como pode fazê-lo.

O iOS nem sempre é intuitivo e as coisas mais simples podem estar escondidas em ações que não são familiares à maioria. É possível guardar qualquer imagem nas Fotos do iPhone e o processo é muito rápido e simples. Ora veja!

Guardar fotos do Safari no iPhone

Abra o Safari no seu iPhone e aceda ao website de onde quer tirar a imagem, ou as imagens. Neste caso, escolhemos esta fotografia de Neptuno como nunca o vimos.

Encontre a imagem que pretende.

Clique na imagem e aguarde que ela apareça em destaque.

Uma vez em destaque, pressione a imagem continuamente, até aparecer uma lista de três opções. Selecione a que diz Guardar em Fotografias.

Para confirmar, aceda à aplicação Fotografias.

Agora, já sabe como pode guardar todas as imagens que encontra pelo Safari no iPhone.