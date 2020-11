Vivemos num mundo de partilha e de criação de conteúdos digitais. Estas duas áreas quando se cruzam podem dar lugar a longos minutos de upload e download. Há apps que agilizam este processo e é delas que vamos falar.

Conheça duas apps ideais para partilhar ficheiros de forma rápida. As apps estão disponíveis a partir da lojas Play Store, App Store e AppGallery.

SHAREit

SHAREit é uma das apps mais interessantes para partilha próxima de qualquer conteúdo. Se as pessoas estiverem na mesma rede Wi-Fi, com a app instalada, a partilha é feita de forma substancialmente mais rápida do que se recorrer ao e-mail ou mesmo a Bluetooth. Tudo isto, claro, sem que haja perda de qualidade.

Além da partilha rápida de fotos, vídeos ou músicas (entre muitos outros tipos de ficheiros e formatos), a app ainda inclui um reprodutor de vídeo e música.

Além das versões para dispositivos móveis, o serviço também pode ser usado no Windows e no Mac.

Send Anywhere

Send Anywhere está preparado para partilha de ficheiros de grandes dimensões, à distância, ou mesmo dentro da mesma rede Wi-Fi, de forma mais rápida, sem que os ficheiros fiquem comprometidos em termos de qualidade.

De forma segura poderá, assim, partilhar ficheiros com recurso a uma chave de 6 dígitos em tempo real. Ele começará a enviar os ficheiros apenas depois do código ser inserido no dispositivo de receção.

A app permite ainda criar um link para que a partilha seja feita através de qualquer janela de chat de forma rápida.

A Send Anywhere é gratuita disponível para Android, iOS, desktop e ainda para Outlook, no entanto existe um plano pago mais completo.