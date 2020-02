O Windows 10 tem centenas de ferramentas que usamos no dia a dia e que nem percebemos que são essenciais. Tomamos decerto a sua existência como uma garantia e esperamos que existam em qualquer versão deste sistema.

A verdade é que temos de as saber usar no seu potencial máximo, para assim tirarmos tudo o que têm para oferecer. A área de transferência do Windows 10 tem um segredo que vamos agora revelar. É possível limpá-la, com um simples comando.

Mesmo sendo um sistema operativo já muito analisado e conhecido, o Windows 10 tem ainda muito para ser descoberto. São principalmente pequenas opções e funcionalidades que elevam este sistema a um novo patamar.

Limpar a Área de Transferência com um comando

Algo que é possível fazer e que poucos conhecem é limpar a Área de Transferência. Esta permite copiar e colar elementos, sendo o local onde o Windows 10 armazena temporariamente os elementos. Com um simples comando essa área pode ser liberta e passar a estar vazia.

Só precisam de abrir uma consola de PowerShell ou de DOS e executar o seguinte comando: cmd /c “echo off | clip”</strong>. Esta não necessita de ter permissões de Administrador ou outra qualquer especial. De imediato a Área de Transferência vai ficar vazia.

Como automatizar este processo no Windows 10

Se este for um processo que tenha de ser usado de forma recorrente, então o ideal é mesmo criar um automatismo. Para isso só precisam de converter o comando num script, colocando o num ficheiro de texto o comando usado.

Após colarem no editor todo o texto da linha usada. Só precisam de escolher o local e o nome do script, sendo depois colocada a extensão .bat. De imediato este fica pronto a ser usado. Posteriormente, se quiserem usar, só precisam de clicar 2 vezes no ficheiro.

Este é um pequeno truque que podem usar sempre que precisarem de eliminar o conteúdo da Área de Transferência. Assim podem emprestar o PC de forma descansada ou simplesmente eliminar este conteúdo que ocupa recursos.