Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Posso usar qualquer VPN no meu router de casa?

Boa noite amigos, gostaria que explicassem como funciona as vpns que são possíveis de utilizar nos routers que trazem essa opção. Funcionam apenas com base na ligação do nosso isp , dá para ligar a outros paises , serve para ligar a vpns que são vendidas tipo nord vpn ? Muito obrigado. João Dias

Resposta:

João,

As VPNs permitem proteger o tráfego que circula entre 2 pontos, mantendo-o cifrado e longe do olhar de atacantes.

No caso dos routes domésticos, esta VPN vai permitir que o seu tráfego, e esteja onde estiver, irá ser transportado para dentro da sua rede local, com as garantias de segurança anunciadas antes.

Assim, dependem sempre do acesso à Internet que o seu ISP lhe fornece e é nessa ligação que o tráfego vai circular, no seu trajeto final.

Uma vez que será terminada no seu router, não consegue simular que está noutros países, terá mesmo de ser apenas em PT e dentro da sua rede. Qualquer VPN comercial terá o mesmo comportamento.

[Respondido por Pedro Simões]

Como recuperar o funcionamento do meu portátil?

Olá Estou com um problema no arranque do meu computador.Já o formatei mas continua na mesma. Sempre que ligo,durante o arranque o pc bloquea ou fica o ecrã todo preto ou aparecem riscas verticais e bloquea ou reinicia sozinho,tudo isto APENAS durante o arranque,antes de chegar ao ambiente de trabalho. Já experimentei apenas com a bateria mas funciona mal,na mesma. O que devo fazer? Desactivei os processadores conforme me foi sugerido e liguei o pc uma vez desde então e arrancou bem… Toshiba A 300 satellite

Windows Vista Ângela Pereira

Resposta:

Ângela,

Tudo indica que existirá um problema com o hardware desse computador, o que leva a esse comportamento anormal

Antes de o levar a reparar, situação que será a mais lógica, existem uma ação que pode tomar para confirmar o problema e até o detetar.

Está simples de executar e não tem qualquer impacto na máquina. Deverá criar uma pen Linux, para assim verificar se os componentes estão funcionais.

Use, por exemplo, este nosso artigo e siga os passos apresentados num outro PC. De seguida, deverá confirmar na BIOS que o arranque está primeiro pela PEN e faça o arranque com esta ligada.

Caso o arranque aconteça sem problemas mais do que 1 vez, então pode tirar já algumas conclusões. Confirma assim que o hardware está ok e que o problema estará no disco onde o sistema operativo está.

Nesse caso pode arriscar a troca do disco, de preferência já um SSD, seguindo depois os normais passos para a instalação do Windows.

Caso o arranque não aconteça ou o próprio Linux não funcione corretamente, então o problema estará noutra área do hardware, sendo muito mais difícil de detetar.

Nesse caso, deverá colocar o portátil para reparação e para ser identificado o problema de forma mais precisa.

[Respondido por Pedro Simões]

Não consigo ver os vossos vídeos no meu Android, sabem porquê?

Bom dia, Desde que troquei o meu WPhone pelo Pocoph. F1 que para ver os vídeos do e porque hoje é sexta tenho que recorrer à vossa pagina web. Como pedem ver pelos anexos, não aparece a pré-visualização dos vídeos e quando os tento abrir aparece a inf. “Sem vídeos” Desde já agradeço a vossa ajuda. José Amaral

Resposta:

José,

A app Android do Pplware não está atualmente a ser mantida e não acompanhou alguma evolução que entretanto aconteceu no site, que é o local de onde provém todo o conteúdo.

Assim, o que recomendamos é que abra diretamente o nosso site, que está otimizado para dispositivos Mobile, utilizando o browser do smartphone. Dessa forma, terá a melhor experiência de utilização e poderá ver todos os conteúdos sem qualquer restrição.

[Respondido por Hugo Cura]

O Galaxy S20 Ultra tem mesmo uma versão de 16GB de RAM?

Ex.º Senhor: Desde já a minha Gratidão por tudo o que tenho aprendido no site de Vossa Excelência. Sobre o S20 Ultra é dito no site de Vossa Excelência que o mesmo estará também disponível com 16GB / 524GB. Contudo, estou a constatar noutros sites que o mesmo só estará disponível com 12GB /128GB. Por favor, ficarei muito reconhecido se Vossa Excelência me pode tranquilizar com rigor esta questão importante. Respeitosos Cumprimentos e Elevada Consideração. Manuel Andrade

Resposta:

Manuel,

Os dados que apresentámos no nosso artigo foram partilhados connosco pela própria Samsung Portugal. Foram mais tarde confirmados, tanto no preço como nas configurações. Por isso, podemos afirmar, como já o fizemos antes, que o Galaxy S20 Ultra existe numa versão de 16GB de RAM E 512 GB de armazenamento.

Assim, o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G estará disponível nas seguintes versões:

12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento

12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento

16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento

Contudo, inicialmente, apenas estará disponível a versão de 128 GB. Mais tarde, aí sim, surgirá a versão de 512 GB. Além disso, de acordo com algumas fontes e ainda sem certezas quanto ao mercado, também a versão de 256 GB (pode não sair para o mercado europeu).

[Respondido por Hugo Cura]

Conhecem algum bom leitor de PDFs para Android?

Boa tarde, Estou à procura de uma aplicação minimalista e leve para visualizar pdfs em android como por exemplo o Sumatra em Windows ou o visualizador de pdf nativo do linux. Já fiz várias pesquisas e não obtive nenhuma solução que me agradou. Todas as soluções incluem ferramentas que permitem vários tipos de edição ou mesmo publicidade, coisa que não necessito. Procuro também um gestor de ficheiro que seja confiável e de preferência sem publicidade. Obrigado, José Ribeiro

Resposta:

José,

Para Android, o mais simples, leve e robusto é mesmo o Visualizador de PDFs Google, que pode instalar a partir do link seguinte:

Não se trata propriamente de uma aplicação para abrir e ir navegar nos PDFs do smartphone para escolher um e abrir. É sim um visualizador que é desencadeado sempre que uma aplicação redireciona um pedido ao sistema para abrir um ficheiro PDF. Como tal, não está disponível na lista das aplicações.

Por outro lado, para algo ligeiramente mais completa, e como experiência própria, para Android sugiro a app Adobe Acrobat Reader, disponível no link seguinte:

É gratuita, não tem publicidade (apenas sugestões de outras apps para alargar as funcionalidades) e é bastante otimizada.

Como gestor de ficheiros, aqui depende muito do que precisa habitualmente de fazer com os ficheiros, mas a que recomendo, já com um nível de funcionalidades interessantes, é a File Manager by Xiaomi:

Alternativamente, uma aplicação mais simples e sem publicidade, é Files do Google:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files

[Respondido por Hugo Cura]

Que versão de Linux coloco no meu portátil já velho?

Olá boa noite Tenho um portátil Toshiba satélite antigo a 300 ,com Windows 10,mas gostaria de saber se mudando para Linux poderia uma opção melhor por ser uma máquina mais antiga. Leonardo Saraiva

Resposta:

Leonardo,

Essa é uma questão não é de resposta direta e que requer alguma informação adicional para perceber se realmente será uma opção acertada para si.

Se ainda não fez alterações ao hardware do Satellite A300, então deverá ter um CPU Core 2 Duo, 4GB de RAM e um disco HDD. O facto de ser “antigo”, não significa necessariamente que não seja capaz de lidar com o sistema operativo da atualidade.

Mas olhando à sua dúvida, uma mudança de Windows para Linux poderá obrigar a deixar de usar algum software que conhece e que já está habituado a ter à mão. Além disso, e algo que não é necessariamente mau, se não tiver experiência com esse sistema operativo, irá precisar de algum tempo adicional para se ambientar, para fazer algumas pesquisas de como fazer determinadas coisas e de acertar algumas configurações ou resolver alguns problemas que eventualmente possam surgir.

Se um sistema operativo Linux (Ubuntu ou Mint, por exemplo) é mais leve e otimizado que o Windows? Sim, é. Agora, a mudança, dependendo do seu tipo de utilização, das suas necessidades e dos seus conhecimentos, pode não compensar.

Olhando depois à antiguidade que eventualmente estará a identificar no seu computador, tratar-se-á apenas de lentidão generalizada? Se sim, e se ainda utiliza o disco HDD, então a melhor solução (mesmo que ainda assim opte pela mudança para Linux) é fazer um upgrade para uma drive SSD. Por exemplo, uma drive de 240GB já se consegue comprar por pouco mais de 30€, e os ganhos no desempenho são imensos. Irá achar que tem um computador novo.

Em resumo, olhando às suas necessidades de utilização, ao seu conhecimento em Linux e ao que eventualmente está disposto a gastar (tempo ou dinheiro), cabe a si decidir que opção tomar.

[Respondido por Hugo Cura]

