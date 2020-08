Agora que o verão chegou e os portugueses estão a ir de férias, é hora de parar de trabalhar por uns dias e descansar a sério. Os primeiros meses do ano não foram simples e por isso importa desligar de forma completa, em especial no email.

Para conseguir manter-se afastado das mensagens, importa ativar a mensagem de ausência e assim alertar que não está a ler os emails. No Gmail é um processo simples e que pode ser até realizado no smartphone, na app dedicada a este serviço de email.

Simples ativar a mensagem de ausência

Uma das últimas ações que tomamos antes de ir de férias é ativar a mensagem de ausência. É esta que irá alertar o nossos contactos que estamos fora e que regressaremos mais tarde, não podendo prestar a atenção necessária no momento.

O Gmail, no meio de muitas funcionalidades e opções presentes, tem também disponível a opção de envio de mensagem de ausência. Esta pode ser ativada diretamente na interface Web, mas o mais simples é usar a app móvel, no Android ou no iOS.

Pode ser feito diretamente na app do Gmail

Para fazerem esta operação devem abrir a app e depois abrir o menu associado. Aqui vão encontrar no final a opção Definições. Ao abrirem a mesma, serão apresentadas todas as contas Gmail que tiverem configuradas no smartphone.

Devem aqui escolher a conta onde querem ativar a mensagem de ausência ou escolher cada uma presente e repetir o processo. Na área aberta devem agora descer e procurar a opção Resposta automática. Esta estará desativada e devem por isso abri-la.

Não se preocupe com o email nas férias

Aqui dentro têm agora todas as opções necessárias. Comecem por ativar a resposta automática e depois definam a data de início e a data de fim. Devem ainda escrever o assunto da menagem e a própria resposta que será enviada.

É este o processo simples que têm que realizar para ativar a mensagem de ausência do Gmail. Repitam para cada uma das contas presentes e não se preocupem mais. Será desligado na data definida e o utilizador nem se precisa de a desligar na data de retorno.