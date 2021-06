Quando a Apple apresentou a nova versão do macOS Monterey, mostrou algumas novidades interessantes e até importantes. Uma delas, o Universal Control promete mudar a forma como o Mac se interliga com outros Macs e com o iPad.

A capacidade destes se ligarem e ter apenas um teclado e um rato a controlar é interessante e importante. Quem usa o Windows 10 e quer ter esta funcionalidade tem alternativas, com o Mouse Without Borders da Microsoft a ser uma escolha óbvia.

Quem usa mais que um PC sabe a vantagem de ter um ponto único de controlo, tanto para o rato como para o teclado. Este não é um processo simples, mas que a Apple parece ter conseguido com o macOS Monterey, ficando-se nos Mac ou no iPad.

A verdade é que a Microsoft tem já uma alternativa há vários anos e que pode ser usada no Windows 10 e noutras versões anteriores. Falamos do Mouse Without Borders, que pode ser descarregado, instalado e configurado rapidamente em vários PCs.

O Mouse Without Borders garante ao utilizador que o seu teclado e rato pode ser usado em várias máquinas em simultâneo. Basta mover o rato para a janela pretendida e tudo fica de imediato pronto a ser usado, incluindo o teclado.

Esta app da Microsoft tem ainda a capacidade de copiar entre máquinas ficheiros, texto e até capturas de ecrã. Esta partilha pode ser feita ou com o clipboard, ou simplesmente arrastando os ficheiros entre ecrãs dos PCs onde corre.

Configurar o Mouse Without Borders é simples. Basta ter os PCs na mesma rede e partilhar a chave de autenticação desta app, adicionando cada um à configuração central, de onde os restantes vão ser controlados. Depois, tudo acontece automaticamente.

Esta é uma excelente ferramenta para controlar várias máquinas centralmente e com apenas um rato e um teclado. Mostra também que a Microsoft já tinha criado a solução que a Apple apresenta agora e que integrou nos seus sistemas.