Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [131]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

City Move – Transportes Públicos de Portugal

Esta app dá-lhe toda a informação em tempo real sobre os percursos e tempos de espera dos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto, Lisboa e Coimbra.

Com o serviço City Move pode:

Verificar os tempos de espera de autocarros, metro, comboio e barco

Guardar paragens favoritas para aceder mais facilmente

Pesquisar paragens

Ver os horários de cada paragem

Guardar os horários e vê-los mesmo em modo offline

Ver a localização de cada paragem no mapa

Esta app suporta diversos operadores, tais como:

Porto: STCP, Metro do Porto, CP, Albano, Arriva, AVMINHO, AVSOUTO, BARQUENSE, CAIMA, Espírito Santo, ETG, BUSPLUS, JDOURO, LANDIM, LANDIM PACENSE, Maia Transportes, Maré, MGC, MONDINENSE, Pacense, RODONORTE, VALPU, UTC, Tâmega, TRANSDEV, TUB, TUST

STCP, Metro do Porto, CP, Albano, Arriva, AVMINHO, AVSOUTO, BARQUENSE, CAIMA, Espírito Santo, ETG, BUSPLUS, JDOURO, LANDIM, LANDIM PACENSE, Maia Transportes, Maré, MGC, MONDINENSE, Pacense, RODONORTE, VALPU, UTC, Tâmega, TRANSDEV, TUB, TUST Lisboa: CARRIS, VIMECA, TST, RL, Sulfertagos, SCOTTURB, Metro de Lisboa, CP, Fertagus, Transtejo, Soflusa

CARRIS, VIMECA, TST, RL, Sulfertagos, SCOTTURB, Metro de Lisboa, CP, Fertagus, Transtejo, Soflusa Coimbra: SMTUC, CP

A app foi desenvolvida pela equipa do City Move e está disponível gratuitamente para Android.

City Move

Swimout

Swimout é um jogo que consiste em fazer navegar um peixe por um determinado cenário onde ele se move. Cada peixe é diferente, uns são mais rápidos, outros são mais lentos, uns mais pesados e outros mais leves. Cabe ao jogador escolher o que prefere e qual se encaixa melhor nas suas necessidades durante o jogo.

O peixe é personalizável e, para dar uns ares mais nacionais, até azulejos tipicamente portugueses fazem parte das diferentes opções de cada peixe.

O grande objetivo do jogo é chegar o mais longe possível e, assim, conquistar a maior pontuação. Pode ainda desafiar amigos, familiares ou conhecidos nesta aventura.

O jogo Swimout foi desenvolvido pelos leitores Beatriz Artilheiro e Paulo Arinto. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

Nature Wallpapers – Papel de parede de Natureza

Os wallpapers são a imagem que caracteriza o ambiente do nosso smartphone. Como tal, muitos utilizadores optam pelos que vêm no próprio equipamento, mas também há quem goste de personalizar e assim recorrer a imagens específicas.

A app Nature Wallpapers é então um serviço onde pode encontrar várias opções de bonitas imagens para embelezar o seu telefone.

A app foi desenvolvida pelo leitor Luis Moggi e pode instalar de forma gratuita para o sistema Android.

Nature Wallpapers

Fancy Broom

Fancy Broom é um jogo divertido para todo o tipo de jogador e que o vai desafiar a cada nível. O objetivo é que, através de uma vassoura, o utilizador consiga limpar uma percentagem do ecrã antes que o tempo acabe ou que seja capturado pelos inimigos.

O jogador deve deslizar o dedo em qualquer parte do ecrã e a vassoura começa a mover-se nessa direção. Ao mover-se fora dos limites do nível, uma linha é criada durante o movimento. Mas é preciso ter cuidado para não tocar na sua linha enquanto se move e cuidado com os inimigos, pois se eles tocarem na vassoura ou na linha, perde.

Ao unir a linha móvel com uma das bordas, essa secção do ecrã será “limpa” e os inimigos no interior serão destruídos. Mas é importante que saiba que os inimigos voltam a aparecer depois de algum tempo!

Basta então conseguir limpar a percentagem de nível indicada no objetivo dentro do limite de tempo para passar para o próximo nível.

O jogo foi desenvolvido pelo leitor Pedro Lourenço e está disponível gratuitamente para Android.

Fancy Broom

O que acharam das aplicações desta semana?

Caso queiram ver a vossa aplicação divulgada no Pplware, enviem-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.