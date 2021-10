O Android é um sistema bastante modular e com muita informação acessível para os utilizadores. Facilmente acedemos a toda a informação necessária, seja ela sobre o sistema ou sobre as apps que estão presentes e prontas a ser usadas.

Algo que podem ter acesso é informação dedicada sobre o smartphone do utilizador. Esta é variada e útil, indo ao pormenor de indicar o tempo a que o smartphone está ligado. É precisamente nesta última informação que se vamos concentrar hoje.

Há muita informação disponível no Android, pronta a ser consumida e usada pelos utilizadores. O sistema da Google tem estes dados arrumados e disponíveis na zona de configurações, sendo simples e rápida aceder-lhe.

Algo que pode ser útil e ajudar os utilizadores a perceber a utilização do smartphone é saber há quanto tempo este está ligado. Cai fora da informação de utilização, mas permite saber quando foi a última vez que este foi reiniciado.

Para terem esta informação, devem começar por abrir as Definições do próprio Android. Para isso basta clicar no ícone dedicado a aceder a esta área. Depois disso, devem navegar na lista de opções até encontrarem, no final, a opção Definições do sistema.

De seguida, dentro desta área, devem descer até encontra a opção Estado. Esta deverá ser aberta, para chegarem à informação pretendida, que estará agora presente para ser consultada por todos os utilizadores que acedam ao smartphone.

No final, e na área Tempo de funcionamento, vão encontrar o que procuravam. Esta mostrará de imediato o tempo passado desde que o smartphone foi reiniciado, com o tempo a ser mostrado em horas, minuto se segundos. O tempo passado não mostrará os dias, devendo o utilizador fazer as contas se necessitar nesse formato.

É desta forma simples que podem consultar a informação sobre o tempo a que o Android está ligado. O smartphone irá colocar este valor a zero de cada vez que for iniciado, bastando ao utilizador consultar os dados a qualquer momento.