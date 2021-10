Redmi Note 11 chega esta semana e já há detalhes oficiais para conhecer

A Redmi, sub marca da Xiaomi, é uma das mais populares do segmento de smartphones de gama média. A linha Redmi Note 11 será apresentada no final desta semana, com evento marcado para o dia 28, e a empresa já está a revelar, de forma oficial, alguns pormenores.

Um dos mais recentes está relacionado com a velocidade de carregamento.

Carregamento a 120W na gama média

A Xiaomi tem sido pioneira nas tecnologias de carregamento rápido das baterias dos smartphones, a par com mais duas ou três fabricantes do mercado. Os seus modelos mesmo os mais modestos, já carregam de forma mais rápida que a maioria dos equipamentos, e agora a nova linha Redmi poderá introduzir uma nova tecnologia para acelerar ainda mais este processo.

Segundo o que foi partilhado na rede social chinesa Weibo, os Redmi Note 11 são lançados com carregamento rápido a 120W, o que representa uma melhoria substancial para a gama média de smartphones. Esta será uma bateria de célula dupla, por forma a diminuir a resistência de carga e voltagem, contando ainda com um sistema de refrigeração líquida, mantendo a temperatura equilibrada.

De recordar que a linha Note 10 foi lançada com carregamento rápido a 67W apenas para o mercado chinês. Para o mercado Global carrega a 33W no máximo de potência. 120W é hoje atribuído aos modelos de topo da Xiaomi, como é o caso do Xiaomi 11T Pro.

Outras especificações esperadas para o Redmi Note 11

Há informações que apontam para que esta característica seja limitada ao modelo mais poderoso da linha Redmi Note 11, que poderá ser o Pro (ou Pro Plus), o que não surpreende, considerando o histórico do mercado, de uma forma generalizada.

Além desta informação, há indicação de que o Redmi Note 11 pode vir com ecrã AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, com câmara frontal punch-hole. Deverá ter jack de áudio de 3,5 mm e altifalantes JBL. Em termos de conectividade, deverá vir com Wi-Fi 6, Bluetooth5.2 e NFC.

Espera-se ainda que as versões mais poderosas tenham opções de 6GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e ainda de 8 GB + 256 GB. O processador deverá ser o Dimensity 920 da MediaTek.

Resta agora esperar por mais informações oficiais ou pelo lançamento do dia 28 de outubro.