Apesar de não ser totalmente incógnita na Internet, a navegação anónima do Chrome é uma vantagem dos utilizadores. Consegue garantir ao utilizador alguma privacidade, ao não registar localmente os sites onde navega e o que esteve a visitar.

Claro que ao dar acesso a um dispositivo, estes separadores podem ser facilmente visitados e consultados se estiverem abertos. A Google quis mudar isso no Android e trouxe uma novidade, ao garantir que apenas se acede aos separadores de navegação anónima do Chrome com uma autenticação.

Muitos utilizadores optam por usar o Chrome maioritariamente com separadores de navegação anónima. Estes oferecem uma privacidade, não total e não na Internet, mas ainda assim permitem que nada fique registado nos dispositivos usados.

Claro que ao entregar um smartphone a outro utilizador, este pode facilmente visualizar os separadores de navegação anónima abertos e os sites que estão a ser visitados. Isso pode não ser do agrado de todos, que podem agora ter mais privacidade no Android, com uma simples alteração.

Para ativar esta opção que agora chega ao Chrome do Android, basta abrir o menu do browser que está no canto superior direito. Aqui dentro devem escolher a opção Privacidade e Segurança, seguida depois do ativar de Bloquear os separadores de navegação anónima quando sai do Chrome.

Desse momento em diante, e sempre que o utilizador sair do Chrome, para ir a outra opção ou ao ecrã principal do Android, o utilizador vai ter um pedido do browser. Vai ter de se autenticar, usado a impressão digital ou o padrão/pin definido.

Só após esse passo ser executado com sucesso é que o acesso ao Chrome e aos separadores de navegação anónima. Esta é uma proteção que não pode ser contornada e que garante que toda a informação presente fica realmente privada e com a privacidade garantida.

Se tem necessidade de emprestar o seu smartphone com regularidade ou quer realmente bloquear o browser do seu smartphone, então esta é a opção a ter em conta. Fica de imediato com a certeza de que os separadores de navegação anónima estão inacessíveis e apenas o utilizador lhes pode aceder