A Microsoft tem vindo a melhorar o Windows 10 ao longo do tempo. O sistema operativo trouxe um conjunto de novidades muito interessantes e que o tornaram ainda melhor, sendo continuamente aprimorado e desenvolvido.

Uma dessas novidades foi o centro de notificações, onde todos os alertas do Windows 10 são concentrados. Claro que nem todos querem ter esta área presente e, por isso, querem saber com o remover. Hoje trazemos essa solução de forma simples.

Não usa o centro de notificações?

O centro de notificações do Windows 10 é o ponto onde a Microsoft recolhe todas as notificações do sistema. Estas, mesmo apresentadas ao utilizador, ficam ali guardadas para serem revistas ou revisitadas mais tarde.

Como nem todos querem ou precisam desta área, a Microsoft tem disponível uma forma de fazer desaparecer o centro de notificações. Assim, libertam esta área e deixam de ter ali presentes todas as notificações e alertas.

Remover este elemento no Windows 10

Para realizar esta alteração, deve abrir o Editor de registo e aceder à área HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer. Pode navegar na estrutura ou simplesmente colar este caminho na zona superior.

Caso esta última não exista, deve ser criada. Basta clicar em cima de Windows e depois escolher criar uma nova chave. Esta deverá ter o nome Explorer e depois ser aberta.

Uma alteração numa chave do sistema

Com esta “pasta” criada, é hora de criar uma nova entrada, que vai limitar a apresentação do centro de notificações no Windows. Para isso é necessário criar uma nova DWord (32bits), com o nome DisableNotificationCenter. Esta deverá ter o valor 0, devendo ser mudado para 1.

Após esta alteração, é hora de fazer o Windows 10 assumir a mudança realizada. Basta, portanto, fechar o editor de registo e reiniciar o sistema operativo. É com este novo arranque que a nova chave de registo é assumida.

O botão de acesso desaparece de vez

Ao voltar a entrar no Windows 10 vai notar que o botão de acesso ao centro de notificações desapareceu e que esta área está agora mais arrumada e com mais espaço disponível. Claro que se deixa de conseguir ter acesso à lista de notificações.

É possível, no entanto, reverter esta alteração a qualquer momento. Basta alterar o valor da chave DisableNotificationCenter para zero e reiniciar o Windows 10. Assim, o centro de notificações voltará a estar presente e o seu comportamento é restaurado.