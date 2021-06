Dica: Já não precisa de escrever os textos no Word, basta ditar para o PC

Cada vez mais as ferramentas têm de se adaptar aos utilizadores e à forma como estes as querem usar. Se este é um chavão fácil de mostrar, muito mais difícil é de concretizar e de tornar real para ser explorado por todos.

Uma das facetas mais recentes no campo da tecnologia é a utilização da voz para gerir as interfaces. Assim hoje mostramos como pode escrever textos no Word usando apenas a voz, ditando para o PC e abandonando o teclado e o rato.

PUB

Cada vez mais temos presentes interfaces que são controladas pela voz. Este é o elemento mais simples de usar e bastam comandos diretos para que os sistemas realizem as ações que temos pensadas e que queremos realizar.

Esta é uma verdade em muitos sítios e agora a Microsoft resolveu encontrar mais um. O Word, que já tinha a capacidade de receber texto por voz pela opção Ditar, passou a ter a mesma no nosso idioma, ficando ainda melhor, tanto no browser como na app local.

Ao abrir o Word, seja na versão web ou na própria app do Office, tem presente do lado direito a opção Ditar (Dictate). É esta que deve ser ativada e que permite ditar texto que é recebido e convertido para texto. A grande novidade é que já está disponível em português de Portugal.

Ao carregar nesse botão surge na zona inferior uma caixa associada ao ditar do texto. Esta tem diretamente ativo o microfone e por isso só precisa de ditar o texto que quer escrever no documento que está a editar.

Poderá a qualquer momento pausar o ditar do texto, carregando apenas no microfone que está abaixo, na caixa de controlo. O retomar é feito com o processo similar, carregando apenas novamente no microfone presente.

Se quiser testar o microfone, mudar o idioma ou simplesmente alterar a configuração da pontuação automática ou os palavrões, é simples. Basta carregar na roda dentada e o acesso é garantido de imediato.

Esta opção muito útil está já aberta a todos e finalmente no nosso português de Portugal. A sua utilização é gratuita e aberta a todos na versão web do Office e no desktop apenas quem tiver acesso a uma versão licenciada é que a pode usar.

Esqueça assim o teclado, o rato e todo o trabalho de escrever o texto que quer. Basta ligar o microfone do Word e começar a ditar toda a informação que quer tornar digital, sem qualquer problema ou confusão. Tudo está mais simples e mais rápido, como sempre se quis e esperou.