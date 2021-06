Nintendo vai abrir um museu para exibir a história dos seus produtos

A Nintendo é uma das mais antigas marcas do segmento dos videojogos. Foi criada em setembro de 1889 e, por isso mesmo, tem uma história de fazer inveja a muitas outras empresas do género.

Dessa forma, a Nintendo prepara-se para abrir um museu onde irá expor a história dos seus produtos.

Com mais de 100 anos de existência, não é de admirar que a Nintendo tenha um legado invejável e muitas histórias e produtos no seu portfólio. Por isso mesmo, nada melhor do que arranjar uma forma e um local para partilhar com o mundo tudo isso.

Nintendo vai abrir museu para exibir a sua história e produtos

Os fãs da Nintendo podem ficar animados com esta novidade. A centenária marca japonesa de jogos vai transformar a antiga fábrica Uji Ogura no Japão num museu para contar toda a história dos seus produtos.

A novidade foi revelada nesta quarta-feira, dia 2 de junho pelos responsáveis da Nintendo Switch. O museu vai então servir para expor os produtos já lançados pela empresa ao longo da sua existência. O espaço deverá ficar pronto nos próximos anos.

A fábrica era conhecida como “Uji Plant” e foi construída em 1969, mas em 1988 mudou o seu nome para “Uji Ogura Plant”.

Segundo o comunicado da marca:

A fábrica Uji Ogura foi usada para fabricar jogos de cartas e cartas hanafuda, e também funcionou como um centro de atendimento ao cliente para reparações de produtos. A discussão sobre como usar a Uji Ogura começou depois que essas funções foram transferidas para a planta Uji atual em novembro de 2016.

Quando a Nintendo nasceu, em 1889, produzia um jogo de cartas tradicional japonês designado hanafuda. Para além disso, a fabricante também já trabalhou noutros segmentos, como hotelaria.

No entanto, atualmente a marca é conhecida sobretudo pelos seus jogos, como por exemplo o Mario e The Legend of Zelda.

Para já, a Nintendo não desvendou muitos mais pormenores sobre este museu. Mas estima-se que o espaço fique pronto no final do ano fiscal de 2023, que acontece a 31 de março de 2024. Para já o espaço ficará conhecido como “Nintendo Gallery”.