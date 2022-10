O Spotify tem crescido de forma muito interessante ao longo dos anos. Este serviço de streaming tem-se focado em novas áreas e criado alternativas para dar aos utilizadores acesso aos melhores artistas e à música que estes disponibilizam.

Com algoritmos cada vez mais inteligentes e capazes de antecipar os gostos dos utilizadores, tenta ajudá-los a ter a melhor música. O problema é que nem sempre acerta e podem querer bloquear um artista. Isso é possível e simples, bastando seguir estas instruções para saber como o pode fazer.

É possível ter uma ajuda importante do Spotify no que toca à música que ouvimos. Os seus algoritmos conhecem o utilizador, sempre com base no que estes ouvem. Não são perfeitos, mas dão aos utilizadores algumas ferramentas para os ajudar.

Bloquear qualquer artista no Spotify

Uma destas é a possibilidade de os utilizadores excluírem um artista a qualquer momento. Depois deste passo as suas propostas não surgem e as suas músicas simplesmente não são tocadas no Spotify de qualquer utilizador.

Para ativarem esta opção devem aceder à página de um artista e depois carregar nos 3 pontos que estão na zona superior da interface. Aqui dentro devem encontrar a opção Não reproduzir isto, que deve ser ativada. De imediato surge uma mensagem a confirmar e o botão de Seguir passa a um sinal de proibido.

Trazer a música escolhida ao Spotify

Se mais tarde, e a qualquer momento, o utilizador quiser reverter este passo, é um processo igualmente simples. O utilizador vai voltar a ter acesso a propostas desse artista e volta a estar disponível em listas ou qualquer outra tabela.

Para isso devem novamente carregar nos 3 pontos que estão na interface, para abrir a lista de opções adicionais. A opção muda agora para Permitir reproduzir isto, devendo ser escolhida pelo utilizador do Spotify. De imediato a interface nesse artista volta à sua forma normal.

É com esta opção simples e rápida que podem controlar melhor o que ouvem e de que forma estas propostas são apresentadas aos utilizadores. Testem o que oferecem e certamente vão ter artistas que querem bloquear ou manter longe do Spotify.