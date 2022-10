Europa terá um novo escudo de defesa antimíssil, para além do da NATO

Sob ameaça russa, desde a guerra na Ucrânia, que teve início em fevereiro, a Europa tem tratado de se fortalecer. Exemplo disso é o novo escudo de defesa antimíssil que, a par do da NATO, protegerá os países do velho continente.

Embora a NATO garanta proteção, a Alemanha considerou que a Europa se deve proteger por si só.

Um grupo de 14 países da NATO, bem como a Finlândia, assinou uma aliança para a construção de um novo escudo antimíssil. Esta dá-se pelo nome de European Sky Shield Initiative, e é liderada pela Alemanha. O novo escudo será integrado no sistema de defesa da NATO e ajudará a intercetar mísseis lançados pela Rússia, semelhantes aos que atingiram a Ucrânia nos últimos meses.

O Sky Shield será o resultado desta nova aliança estabelecida entre os países signatários. São eles: Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia, Alemanha, Hungria, Letónia, Lituânia, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovénia, Roménia e Reino Unido. De fora da iniciativa ficam países como França, Itália e Espanha.

De acordo com o projeto, este será totalmente interoperável com o escudo de defesa antimísseis da NATO, concebido para mísseis de longo alcance.

A NATO é uma aliança transoceânica de 30 países, da Europa e da América do Norte, que procura garantir a liberdade e segurança dos seus membros através de meios políticos e militares. Até agora, o projeto mantido as nações unidas, sem falhas.

Apesar da organização garantir a proteção dos cidadãos das nações que lhe pertencem, a Alemanha considerou que era importante reforçar o papel da Europa por si só. Aliás, o Chanceler alemão Olaf Scholz explica que é "um ganho de segurança para toda a Europa", acrescentando que "é mais eficiente e económico do que se cada um de nós construísse os seus próprios sistemas caros e altamente complexos".

É um excelente exemplo do que queremos dizer quando falamos do reforço do pilar europeu no seio da NATO.