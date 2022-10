The Pegasus Expedition, e a salvação da Humanidade

The Pegasus Expedition é um jogo de estratégia (4x - eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) que se encontra em preparação para o seu lançamento em Acesso Antecipado.

Trata-se de um jogo de ficção cientifica que apresenta a temática recorrente da procura de salvação da Humanidade nas Estrelas, após o nosso planeta sucumbir. Venham ver mais....

Em desenvolvimento pelos finlandeses Kalla Gameworks, The Pegasus Expedition é um jogo de estratégia 4x (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) e que apresenta uma narrativa de ficção cientifica forte e importante para o decorrer do jogo.

The Pegasus Expedition é um jogo massivo de estratégia que decorre num futuro distante. Trata-se de um titulo que assenta grande parte da sua jogabilidade na sua narrativa de ficção cientifica na qual a Humanidade tem de procurar refugio nas Estrelas.

Algo correu mal e o nosso planeta encontra-se à beira do fim. A única salvação é procurar um local do Espaço profundo onde possamos reconstruir a sociedade e reaver os valores da Humanidade.

Dessa forma, é enviada uma expedição para a Galáxia de The Pegasus numa tentativa desesperada por encontrar esse porto seguro para a população da Terra.

No entanto, na tentativa de encontrar refugio a expedição provoca inadvertidamente um conflito interestelar e rapidamente se vê no meio de uma guerra espacial. E lá começa tudo de novo...

The Pegasus Expedition mantém o ADN dos sucessos de estratégia (Grande Estratégia) e como tal, os seus responsáveis já deixaram bem claro que todos os principais condimentos estarão presentes. Refiro-me a aspetos como Diplomacia, Economia, Militarização e Desenvolvimento Cientifico.

Mais de 30 fações diferentes esperam pelos jogadores, cada qual com as suas particularidades, o que faz com que a diplomacia tenha de ser encarada como um aspeto importante no jogo, e na qual cada decisão do jogador conte. Tempos difíceis exigirão medidas extremas mas com isso também virão as consequências. Sejam internas, sejam externas, o controlo está na mão do jogador.

O jogo encontra-se prestes a entrar em Acesso Antecipado no Steam, GOG e Epic Games Store. Será no próximo dia 20 de Outubro e, segundo revelações recentes dos seus responsáveis, vai incluir muito conteúdo.

No momento do lançamento, os jogadores irão ter acesso completo à história principal da Campanha, o que quererá dizer, mais de 20 horas de jogo disponível. Enquanto estiver em Acesso Antecipado, os jogadores que o tiverem adquirido, irão receber 4 updates já previstos (ver abaixo), com novas features e melhorias com base no feedback da comunidade, e que inclui ainda, novos cenários, cada qual funcionando como uma minicampanha dentro do jogo e que apresentará várias variantes à jogabilidade.

Datas previstas para The Pegasus Expedition Early Access Roadmap:

Content Update #1: Scattered Empires - December 2022 / January 2023

Content Update #2: At the Center of It All

Content Update #3: The Height of the Empire

Content Update #4: The Exodus

Full Launch: The Purge - 2023

Espera-se que o Acesso Antecipado se mantenha desde o próximo dia 20 de Outubro, até ao lançamento do jogo completo, previsto para meio de 2023.