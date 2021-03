O Telegram tem crescido à custa de todos os problemas que o WhatsApp tem criado. Para atrair os utilizadores tem melhorado algumas das suas funcionalidades e preparado outras novas para reforçar a sua oferta.

Uma das mais recentes permite convidar utilizadores para um grupo de uma forma simples. Recorrendo a um código QR, podem trazer os utilizadores para qualquer grupo. Vejam como o podem fazer e alargar a presença no Telegram.

Uma das muitas novidades do Telegram

O Telegram tem estado a aproveitar de forma única a migração que foi iniciada pelos utilizadores do WhatsApp. Algumas das ferramentas criadas recentemente dedicam-se a facilitar a transição dos utilizadores entre plataformas, com a vantagem óbvia que estas trazem.

Claro que este processo deixa de fora alguns utilizadores e também os espaços onde estes estavam. Assim, e para tornar mais simples a adesão, o Telegram deixa agora usar um código QR para acesso direto aos grupos. Estes vêm reforçar os links que já existiam antes.

Trazer utilizadores para um grupo

Para usar esta novidade devem abrir um grupo do Telegram para onde querem convidar utilizadores. Dentro do grupo devem carregar no nome, que está no topo da janela. Depois disso, e já na área da descrição do grupo, devem carregar no lápis que está também no topo.

De seguida, e já na nova área, vão ter na zona inferior a opção Link de Convite. Devem abrir e aceder finalmente à área onde podem convidar os utilizadores de várias formas. A que procuram está no link público, carregando nos três pontos verticais que está à frente.

Basta ler um simples código QR

Ao abrir vão ter apenas 1 opção disponível, e que permite obter o código QR que querem partilhar o dar para que possa ser lido no momento. Ao escolherem esta opção vão ver surgir o código QR com o link de acesso ao grupo. Se escolherem partilhar, devem, de seguida, indicar o serviço e o destinatário.

Esta é mais uma forma de adicionar utilizadores aos grupos do Telegram. Se já era fácil com a partilha de links, então com a utilização de um simples código QR fica ainda mais interessante. Basta apontar a câmara do smartphone e já está.