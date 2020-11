Se ao longo dos anos temos estado habituados a personalizar o sistema da Microsoft, com o Windows 10 isso não mudou. Podemos escolher as cores que queremos usar e muitos mais pormenores, que chegam até ao cursor do rato.

Com o dark mode houve alterações importantes e agora podemos escolher as cores em vários outros elementos. Esta capacidade dá outra liberdade aos utilizadores, que assim podem personalizar ainda mais as cores usadas na interface do Windows 10.

Personalizar um sistema adaptado ao utilizador

Se a maioria dos utilizadores opta por usar as cores padrões do Windows 10, alguns preferem personalizá-lo. Isso torna o sistema ainda mais seu e com os pormenores que querem ter presentes para o usarem ainda melhor e adaptado a si.

Com todas as novidades que foram surgindo, a Microsoft trouxe algumas mudanças à área de personalização do Windows 10. Novas cores e em novos lugares é o que pode ser encontrado, para assim tornar o este sistema diferente para cada utilizador.

O Windows 10 fica com nova imagem

Comecem por abrir a app Definições e depois a área Personalização, terminado no separador Cores. Aqui podem mudar para o esquema de cores Claro ou Escuro, tendo como alternativa a personalização. É este último que deve selecionar para avançar.

De seguida passam a ter a possibilidade de escolher o modo predefinido do Windows e das aplicações. Aqui devem escolher para o primeiro caso as cores escuras e no segundo as cores claras. Sem se ver será disponibilizada uma nova área, dedicada aos elementos onde vai haver personalização.

Até as cores usadas podem ser mudadas

É aqui que podem definir se o menu iniciar, a barra de tarefas ou o centro de ação terá as cores do sistema. Também a barra de título e os limites das janelas das aplicações. Decidam se estes elementos são alterados e até quais as cores a serem usadas.

Com esta alteração, o Windows 10 ficará totalmente diferente e com uma nova cara. A Microsoft dá assim aos utilizadores as opções necessárias para personalizar o seu sistema e principalmente torná-lo ao gosto dos utilizadores.