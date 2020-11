Quem pertence a algumas gerações anteriores, certamente que teve contacto com muitos toques de gadgets que, atualmente, já fazem parte apenas das memórias. No mundo da tecnologia não são apenas os produtos, mas sim tudo o que envolve os sentidos, sobretudo a visão e audição, que deixa saudade.

Neste sentido, hoje recordamos 10 míticos toques que nos levam numa viagem do tempo e, assim, nos fazem sentir verdadeiramente nostálgicos.

Estão prontos para começar uma viagem e recordar alguns toques de telefones que fizeram parte das nossas vivências do passado? Então apertem o cinto, encostem-se confortavelmente e vamos a isso!

1 – Nokia

Claro que este era quase obrigatório constar nesta lista, e é com ele que começamos. O mítico toque do Nokia é um extrato de uma valsa do compositor espanhol Francisco Tárrega. Deste som foram então depois feitos vários remixes e versões.

2 – Over the Horizon da Samsung

A Samsung foi e continua a ser cada vez mais uma marca de confiança. Conta já com muitos anos no mercado e, por conseguinte, milhares de equipamentos vendidos. O toque padrão mais clássico da marca sul-coreana chama-se Over the Horizon, nasceu em 2011 e ganha uma nova versão a cada lançamento.

3 – Marimba do iPhone

Este é um bom exemplo de toque que facilmente é associado a um equipamento. Mas mesmo quem nunca teve um iPhone, reconhece rapidamente este toque.

4 – Hello Moto

O saudoso toque da Motorola, Hello Moto, é um dos mais divertidos desta lista. Quase que nos conduz a uma pista de dança retro, sendo que muitos são os que ainda recordam com saudade este mítico som.

5 – Huawei Tune Living

Cá está mais um icónico toque no mundo dos telefones. Designa-se Huawei Living Tune e continua então a ser o toque padrão dos smartphones da marca chinesa.

6 -Sony-Ericsson

O também nostálgico som dos telefones Sony-Ericsson teve obrigatoriamente de constar nesta lista. Mas depois de alguns anos, nos SonyXperia, este toque já se tornou um pouco mais suave.

7 – HTC

Este é um dos toques mais ‘estranhos’ que consta neste apanhado. Mesmo que a marca não esteja numa onda de popularidade, a verdade é que os seus telefones já foram dos melhores do mercado.

8 – Nexus

Ainda antes de a Google lançar a gama Pixel, havia os equipamentos Nexus com Android. Assim, recordem agora o mítico som deste telefone.

9 – LG

Life is Good é o nome dado ao toque oficial da sul-coreana LG. Trata-se uma música que transmite calma e alegria, a não ser que a chamada traga más notícias.

10 – O clássico telefone de disco

Para terminar em grande, teria que ser algo ainda mesmo mais saudoso. Os antigos telefones de disco, que em muitos locais ainda são usados, trazem assim à memória boas recordações.

A experiência que era discar número a número, aguardar que cada rodinha do algarismo retomasse à posição original para discar mais outro número… era algo que tinha a sua graça. No entanto, quando havia alguma pressa… este mecanismo era verdadeiramente frustrante.

Que outros toques antigos se lembram e que poderiam constar nesta lista?