Há muitos anos que a Samsung e a Apple lutam para manter o domínio dos vários mercados onde estão presentes. Nem sempre este é um embate que tem resultados diretos e as marcas acabam por conseguir assumir o domínio.

Espera-se que, no caso da Apple, o mercado dos EUA seja controlado por si, onde os utilizadores optam pelos seus produtos. Esse domínio parece ter sido agora quebrado, com a Samsung a assumir um papel de destaque, com vendas superiores ao da sua rival.

A Samsung ultrapassou a Apple

Este é um cenário que há muito tempo era falado como sendo possível, sendo sempre contrariado pela Apple e pelas vendas dos seus smartphones. Nos mercados externos a empresa vinha a perder preponderância, sendo ultrapassada pela Huawei e pela Xiaomi, mas mantinha-se forte no seu reduto.

Pois esse domínio foi agora quebrado, tendo a Apple sido ultrapassada pela Samsung no que toca a vendas nos EUA. Estes dados foram revelados pela Strategy Analytics e correspondem às vendas do terceiro trimestre deste ano. Ao fim de 3 anos, a Samsung recupera um lugar que já teve.

Mercado dos smartphones tem um novo líder

A diferença em números concretos não é grande, mas representa uma mudança grande e significativa para o mercado da Apple. No período retratado, a Samsung dominou o mercado dos EUA com 33,7% das vendas de smartphones. Isto representa um aumento de 6,7% em relação ao período homólogo.

Por outro lado, e ainda que próxima, a Apple conseguiu para o terceiro trimestre de 2020 a segunda posição. A gigante de Cupertino reclamou para si 30,2%, abaixo dos valores que teve quer no trimestre anterior, quer nos anos passados.

Resta saber se irá ser mantido nos EUA

Ainda que seja uma conquista importante para a Samsung, esta poderá não durar muito tempo. Importa destacar que no período em causa o iPhone 12 ainda não estava no mercado e por isso as vendas da Apple diminuíram. Espera-se que no último trimestre de 2020 estas vendas subam.

Será interessante ver como a Samsung irá gerir esta posição de domínio nos EUA. Terá de lutar contra o iPhone 12 e o interesse que estes smartphones desperta nos utilizadores. Poderá optar, como se tem vindo a falar, em antecipar o lançamento do próximo Galaxy.