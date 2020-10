Usar o Windows 10 é uma tarefa simples e que assim deve ser. Este sistema não deve inundar o utilizador com informações não essenciais e que podem atrapalhar os utilizadores. Deve por isso manter-se o mais discreto possível.

Um dos maiores problemas vem normalmente das notificações e dos alertas, que podem estar constantemente a distrair quem usa o Windows 10. Por norma estes surgem em momentos-chave, mas podem tornar-se incómodos. Assim, veja como pode gerir as notificações que a segurança do Windows 10 lhe apresenta.

Com cada vez mais integrações de segurança, o Windows 10 tende a estar ainda mais seguro. Se a sua ferramenta de eleição é agora o Windows Defender, também a Segurança do Windows tem um papel muito importante, ao concentrar todas as configurações.

Utilizadores devem controlar o Windows 10

Aqui podemos também controlar as notificações que as várias áreas de proteção apresentam aos utilizadores. De forma simples e rápida ativam ou desativam o que deve gerar um alerta no sistema, para que o utilizador possa reagir na presença de eventuais problemas no Windows.

Abram então a app Segurança do Windows e depois, na zona inferior do lado esquerdo, escolham a opção Definições. Vão encontrar aqui a opção Gerir notificações, que devem abrir de imediato. Vão ter presentes 3 áreas distintas de notificações de segurança que podem configurar.

Limitar alertas e notificações de segurança

Podem aqui alterar os alertas de vírus e ameaças, para mostrar notificações quando estes surgem e há uma reação do Windows 10. Há abaixo a possibilidade de alterar as notificações da proteção de contas, para alertar os utilizadores para problemas com estes elementos.

Por fim, na mesma área, podem alterar as notificações da firewall e da proteção de rede. As opções aqui estão focadas na firewall e nas suas 3 áreas de atuação. Qualquer uma destas áreas apresentadas pode simplesmente ser desligada pelos utilizadores.

Explore estas opções e assim mantenha os componentes de segurança do Windows 10 mais silenciosos. A proteção continua presente e a funcionar, mas as notificações de segurança não distraem e incomodam os utilizadores constantemente.