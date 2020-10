Sony acredita que a PlayStation 5 vai vender mais do que a PS4

A PlayStation 5 da Sony está quase a chegar às mãos dos jogadores, e o dia 19 de novembro vai marcar o seu tão aguardado lançamento.

No entanto, a empresa japonesa parece estar otimista quanto ao sucesso da nova consola. Jim Ryan, executivo da linha PlayStation, acredita que a PS5 vai vender mais do que a PS4 logo nos seus primeiros meses no mercado.

Sony espera que a PS5 venda mais do que a PS4

É mais do que natural que uma empresa espere que os seus novos produtos tenham ainda mais sucesso do que os anteriores. E é exatamente essa a expetativa da Sony relativamente à sua PlayStation 5 que vai entrar no mercado já a 19 de novembro.

Em entrevista ao site coreano Naver, Jim Ryan, executivo da linha PlayStation, disse que espera ver a nova consola a superar as vendas da PlayStation 4 durante os seus primeiros meses no mercado.

A Sony estima então bons resultados até ao final do primeiro ano fiscal que, no caso da empresa japonesa e de outras marcas de jogos e de tecnologia, termina a 31 de março de 2021.

No ano fiscal entre 2013 e 2014, a PlayStation 4 há havia conseguido vender 7 milhões de unidades. E essa quantidade foi a suficiente para superar as vendas que a rival Xbox One obteve no mesmo período. Mas, para já, a Microsoft ainda não se pronunciou sobre a quantidade de Xbox Series X e Series S que espera vender.

Executivo da Sony diz que o preço da PS5 é ‘óbvio’

Durante a mesma entrevista, Jim Ryan comentou ainda o preço da PlayStation 5, de 499 euros. Segundo o executivo, este valor é ‘óbvio’:

É difícil falar acerca do mercado de jogos e de outras consolas, mas acho que o valor é óbvio no caso da PS5.

O mundo está, assim, de olhos postos à espera do lançamento da PS5, no entanto alguns youtubers japoneses já conseguiram pôr as mãos nesta que é uma das mais aguardadas consolas do ano.

