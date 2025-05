Dica: como desativar permanentemente o controverso Smart Shuffle no Spotify

O Spotify implementou recentemente uma nova opção que permite aos utilizadores desativar a controversa funcionalidade Smart Shuffle. Esta ferramenta, embora concebida para facilitar a descoberta musical, não foi nada consensual entre a base de utilizadores da plataforma. Portanto, descubra como desativá-la permanentemente.

Como desativar o Smart Shuffle no Spotify

Conforme detetado por utilizadores no Reddit, o Spotify adicionou discretamente uma nova opção às definições de "Reprodução". No final desta secção, encontra-se agora um interruptor denominado "Ativar todos os modos de reprodução". Ao desativá-lo, o modo Smart Shuffle deixará de estar disponível como opção de reprodução.

Para encontrar esta definição:

1. Clique na imagem do seu perfil, localizada no canto superior esquerdo.

2. Clique em "Definições e privacidade".

3. Aqui, clique em "Reprodução".

📝 É de notar que alguns utilizadores reportaram uma variação desta interface, onde o interruptor surge sob os "Controlos de audição". Isto pode indicar diferentes fases de implementação ou testes A/B por parte do Spotify.

O que é o Smart Shuffle e porquê a controvérsia?

Introduzido em 2023, o modo Smart Shuffle foi apresentado pelo Spotify como uma forma de auxiliar os amantes de música a descobrir novas músicas alinhadas com os seus gostos. A funcionalidade "melhora" a experiência de reprodução aleatória "normal" ao inserir músicas recomendadas na playlist ou álbum em reprodução.

O algoritmo considera diversos fatores, como o histórico de audição do utilizador, os hábitos de outros utilizadores com gostos semelhantes e as recomendações dos especialistas de música do Spotify.

A ativação do Smart Shuffle faz-se clicando duas vezes no ícone de reprodução aleatória. Um toque ativa o modo aleatório "normal" (apenas músicas da playlist/álbum), enquanto dois toques ativam o Smart Shuffle. Sem qualquer modo aleatório ativo, as faixas são reproduzidas na ordem original.

Apesar da premissa interessante, a funcionalidade gerou críticas. Muitos utilizadores relatam que as recomendações se tornam repetitivas rapidamente, o que contraria a promessa de atualização diária para manter a experiência "fresca".

Outro ponto de discórdia tem que ver com a facilidade com que o modo pode ser ativado acidentalmente, interrompendo a audição de uma playlist cuidadosamente selecionada com músicas não solicitadas.

É importante notar que, com base nos comentários e relatos online, esta nova definição parece estar a ser implementada de forma gradual pelos servidores do Spotify. Assim sendo, poderá não estar imediatamente visível para todos os utilizadores.

