Dica: como alterar o nome da Siri no iOS 18

No início, para chamar a Siri, a única opção era dizer "Hey, Siri" - frase que muitos consideravam constrangedora. Depois, a Apple reduziu o número de palavras para que apenas tivesses de dizer "Siri", o que se tornou um problema para as pessoas com esse nome. Portanto, agora a Apple permite que altere o nome da Siri para o que bem entender. Saiba como.

Existe apenas um problema: simplesmente não é tão rápida. Se quiser dizer "Hey iPhone, what's the weather like?" precisa de fazer uma pausa subtil após a palavra "iPhone". Isto porque o que está realmente a acontecer é que a palavra "iPhone" não está a chamar a Siri. Está a chamar um atalho de acessibilidade que, por sua vez, chama a assistente.

Esta é a funcionalidade de Acessibilidade que a Apple anunciou estar a chegar para ajudar as pessoas com problemas vocais. Enquanto estiver a utilizá-la para ativar a Siri com uma palavra, alguém com dificuldades pode atribuir-lhe um som, por exemplo.

Há apenas um ligeiro atraso, mas habitua-se rapidamente a ele.

Como alterar o nome da Siri

1. Aceda às "Definições" -> "Acessibilidade".

2. Vá a "Atalhos de voz".

3. Clique em "Configurar atalhos de voz".

4. Agora, clique em "Continuar".

5. Escreva "Siri" na barra de pesquisa. Dos dois resultados obtidos, clique no que diz apenas "Siri".

6. Quando lhe for pedido, escreva a palavra ou frase que pretende dizer e, de seguida, clique em "Ir".

O iPhone pedir-lhe-á que diga esta palavra/frase três vezes.

7. Quando vir que a ação está pronta, clique em "Continuar".

A ação aparecerá na sua lista de ações.

Outros "problemas"

Existe uma outra questão que pode ser um problema. Parece que, até agora, não funciona diretamente com um HomePod, sendo apenas para iPhone, iPad ou Mac.

Note que pode sempre voltar a desativar esta funcionalidade. Volte para a secção "Atalhos de voz", clique em "Editar" e exclua qualquer palavra/frase que configurou.

Leia também: