Pela primeira vez, energia eólica e solar ultrapassam os combustíveis fósseis na UE

Pela primeira vez num período de um semestre, a energia eólica e solar produziram mais eletricidade do que os combustíveis fósseis na União Europeia (UE) em 2024.

Uma nova análise do grupo Ember revela que a energia eólica e solar atingiram um máximo histórico de 30% da eletricidade da UE no primeiro semestre de 2024. Em comparação, os combustíveis fósseis registaram 27%, numa queda de 17%. Esta é a primeira vez que estes resultados ocorrem num período de seis meses.

Com o aumento da energia eólica e solar, o papel da energia proveniente de combustíveis fósseis está a diminuir. Estamos a assistir a uma mudança histórica no setor da energia, e está a acontecer rapidamente.

Explicou Chris Rosslowe, analista do Ember.

Energias renováveis crescem a cada ano

Conforme citado pelo Electrek, a queda dos combustíveis fósseis ocorreu, apesar do aumento em 0,7% em comparação com 2023 da procura de eletricidade. Isto dever-se-á à recuperação da pandemia e à crise dos preços do gás. O carvão registou uma queda acentuada de 24%, e o gás caiu 14%.

O crescimento das energias renováveis, em particular da eólica e solar, foi a principal razão para estes números, uma vez que o seu crescimento ultrapassou a recuperação da procura para substituir a energia proveniente de combustíveis fósseis.

Segunda a análise do grupo Ember, o clima ameno e o bom desempenho das centrais hidroelétricas contribuíram, também, para a grande queda da produção fóssil. Contudo, o crescimento da energia eólica e solar foi o maior fator individual.

Estes resultados na UE refletem uma mudança a longo prazo, na sequência de adições de capacidade recorde tanto para a energia eólica como para a energia solar em 2023.

De facto, a invasão da Ucrânia pela Rússia forçou a UE e os Estados-Membros a acelerarem a introdução de políticas para reduzir a dependência das importações de gás, bem como impulsionar a energia eólica e solar.

A reeleição de Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia faz prever que a UE vai continuar a centrar-se neste objetivo.

Atualmente, 13 Estados-membros produzem mais eletricidade a partir de energia eólica e solar do que a partir de combustíveis fósseis, tendo a Alemanha, a Bélgica, a Hungria e os Países Baixos atingido este marco pela primeira vez.