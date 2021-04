Com o teletrabalho a ser uma obrigação, o funcionamento da webcam do Windows 10 tem de ser prefeito e sempre pronto a entrar em ação. Esta é uma ferramenta essencial e que todos se habituaram a usar no dia a dia.

Claro que deve funcionar da forma mais correta possível, sem oscilações ou problemas. Para testar se está tudo correto, existe uma forma simples. Está dentro do Windows 10 e pode ser usado a qualquer momento. Veja como fazer este teste.

A webcam está a funcionar bem?

Como já mostrámos várias vezes, o Windows 10 tem a grande maioria das ferramentas que os utilizadores precisam. Estas permitem fazer a avaliação do sistema e até corrigir problemas que vão surgindo ao utilizador.

Como a webcam é agora essencial, existe uma forma simples de testar este elemento. Garantem assim que não têm problemas na hora da próxima videoconferência ou se simplesmente quiserem tirar uma fotografia usando o Windows 10.

Basta usar a app câmara que está presente

Para realizarem este processo, devem utilizar a app Câmara nativa do Windows 10. Para tal, basta fazer uma pesquisa no Menu iniciar por “Câmara” e em seguida abri-la.

Esta vai ligar de imediato a câmara e mostrar ao utilizador se esta está a funcionar de forma correta. O que virem no ecrã, através da app câmara, é o mesmo que vão ver mais tarde ao usar a webcam numa videoconferência.

Um teste simples no Windows 10

Diretamente na interface da app câmara podem alternar entre a captura de fotografias ou de vídeo. Esta opção está do lado direito, com o botão de captura a ser a seleção da ação que vai ser usada.

Podem ainda alterar as configurações da webcam, de forma simples e de forma permanente. Abram as configurações e alterem o que querem ajustar neste elemento. Carreguem na roda dentada que está no canto superior direito e abram esta área.

Muito mais informação do que precisam no Windows 10

Aqui podem mudar a resolução da webcam, no que respeita às fotografias e aos vídeos que quiserem captar. Podem ainda aceder a definições de testes e também opções menos visíveis para o utilizador. Basta explorar e testar as opções presentes.

É desta forma simples que podem testar se uma webcam funciona corretamente no Windows 10. Podem detetar problemas e resolvê-los antes de precisarem da câmara numa emergência. Testem periodicamente este elemento e garantam que funciona de forma perfeita.