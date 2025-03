Dica: 5 formas de esconder que está online no WhatsApp

O WhatsApp permite aceder facilmente a grande parte da atividade dos contactos presentes no nosso smartphone. Contudo, há muitas pessoas que não querem mostrar os seus status como, por exemplo, quando estão online. Por isso, descubra 5 formas de ocultar este estado na plataforma.

1. Modo avião

A primeira forma de não aparecer online para os seus contactos do WhatsApp é conseguida através do modo avião. Este método é mais direcionado para as pessoas que querem abrir a aplicação e ler as mensagens tranquilamente sem ter que usar a barra de notificações ou aplicações terceiras, como apresentaremos noutras formas.

Utilizar o modo avião tirar-lhe-á o acesso à internet e não poderá receber mensagens. Contudo, pode ler as que recebeu sem saberem que está online.

2. Responder através das notificações do WhatsApp

Outra forma de não ser visto online no WhatsApp é respondendo às mensagens através da zona de notificações. Através dela, não precisará de abrir a app e, consequentemente, não aparecerá online para os seus contactos. Para isto, basta ativar as notificações, caso as tenha desativadas:

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Notificações".

3. De seguida, arraste para baixo e clique em "WhatsApp".

Finalmente, é só escolher como quer que apareçam as notificações. Através destas poderá ver e responder às mensagens.

3. Aplicações externas ao WhatsApp no Android

Para pessoas que têm smartphones Android, existem apps externas que permitem ocultar os estados do WhatsApp de forma muito simples.

Flychat

O Flychat oferece uma forma de ler as mensagens dos seus contactos. Esta app "sobrepõe-se" a outras e desta forma o utilizador consegue ler as mensagens sem que do outro lado se apercebam que o fez.

Unseen

O Unseen permite que responda às mensagens sem aparecer online. Este também tem a opção de resposta direta através das notificações.

4. Esteve online hoje, às...

O WhatsApp permite às pessoas não só verem quando está online, mas também a última vez que esteve. Acreditamos que se não quer uma coisa, também não quererá a outra. Para ocultar esta informação dos seus contactos, siga estes passos:

1. Aceda à aba das "Definições" do WhatsApp.

2. Aqui, clique em "Privacidade".

3. Agora, na opção "Online e última vez online" selecione "Ninguém" e "Igual à última vez que estive online".

5. Extensão do Google Chrome

A WA Web Plus For WhatsApp permite ver as mensagens sem abrir o WhatsApp. Esta extensão oferece ainda opções para desativar o 'Online' e também a mensagem 'A escrever...'. Para utilizar, basta atualizar a página após a configuração para carregar as alterações.

Se é um utilizador assíduo do WhatsApp no computador esta será, provavelmente, a melhor opção para ocultar o seu estado.

