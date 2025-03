Finanças: já pode consultar todas as deduções ao IRS

Pelo calendário da Autoridade Tributária, a consulta de deduções ao IRS só estava disponível a partir de amanhã. No entanto, se aceder ao portal já pode consultar todas as deduções ao IRS.

As Deduções à Coleta no IRS são valores que reduzem diretamente o montante de imposto a pagar ao Estado. Diferem das Deduções Específicas, que reduzem o rendimento tributável antes do cálculo do imposto.

Onde consultar as Deduções à Coleta no site das Finanças?

Para consultar as suas deduções ao IRS devem aceder ao Portal das Finanças e em seguida procurar por Deduções à Coleta. Depois carreguem em Aceder.

Aí podem ver, relativamente ao ano de 2024, as vossas deduções correspondentes às Despesas gerais familiares, saúde e seguros de saúde, educação e formação, etc.

É importante que tenha atenção às deduções. As Finanças fizeram a conta e indicam agora qual o montante a que o contribuinte terá direito em cada uma das deduções e que foi considerado automaticamente.

Prazo de entrega do IRS em 2025

O prazo para a entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos de 2024 decorre entre 1 de abril e 30 de junho de 2025. A submissão deve ser efetuada exclusivamente online, através do Portal das Finanças.

É importante cumprir este período para evitar coimas e penalizações. Por exemplo, um atraso de até 30 dias pode resultar numa coima entre 25€ e 112,50€, enquanto atrasos superiores podem levar a multas até 2.500€