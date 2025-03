Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Não estando necessariamente relacionado com tecnologia, pode ser uma área de interesse para uma parte significativa dos nossos leitores. Por isso, a sugestão de hoje recai sobre um documentário, desta vez, relacionado com o "mundo encantando dos investimentos".

Becoming Warren Buffett | 7,5/10 ⭐

Filantropo americano, Warren Buffett é a referência de muitos investidores bem-sucedidos, pelas estratégias e pela mentalidade que não esconde ter. Mergulhar um pouco no seu mundo pode ser de grande valor para aqueles que o admiram ou, simplesmente, conhecem.

Este documentário partilha a vida, carreira e credo de Warren Buffett. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, constantemente citado na lista da Forbes das pessoas com maior capital, vive uma vida modesta.

Becoming Warren Buffett