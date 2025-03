OpenAI apela à proibição da DeepSeek e dos modelos de IA chineses! Será medo?

A OpenAI classificou a empresa chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek como uma "entidade controlada pelo Estado" numa nova proposta de política intitulada "Plano de Ação para a IA", submetida à administração Trump. A empresa instou o governo dos Estados Unidos a considerar a proibição dos modelos da DeepSeek.

Uma guerra na IA... E a OpenAI não quer perder

Segundo o TechCrunch, a OpenAI, na sua submissão, argumenta que os modelos da DeepSeek, em particular o modelo de raciocínio R1, representam um risco de segurança devido às leis chinesas sobre processamento de dados.

A gigante americana sustenta que as empresas chinesas são obrigadas a fornecer dados dos utilizadores ao governo da People’s Republic of China (PRC) sempre que solicitado, o que pode constituir uma ameaça para utilizadores internacionais.

Para mitigar o que a OpenAI descreve como "riscos de privacidade e segurança, incluindo o risco de roubo de propriedade intelectual", a empresa propõe a proibição do uso de modelos de IA desenvolvidos na China em todos os países classificados como "Nível Um" ao abrigo das restrições de exportação da administração Biden.

Essas regras já limitam a exportação de chips de alto desempenho para a China e os seus aliados.

A OpenAI não especifica se a sua proposta de proibição se aplica à API da DeepSeek, aos seus modelos abertos ou a ambos. No entanto, muitas empresas, incluindo a Microsoft, Perplexity e Amazon, já alojam modelos abertos da DeepSeek nas suas infraestruturas, o que sugere que esses modelos podem não estar sob controlo direto do governo chinês.

Não é a primeira vez que a OpenAI faz acusações à DeepSeek

A OpenAI já acusou anteriormente a DeepSeek de violar os seus termos de serviço ao "destilar" conhecimento dos seus modelos. Contudo, as recentes alegações sobre ligações da DeepSeek ao Estado chinês apontam para um agravamento da rivalidade entre as duas empresas.

É importante notar que, como acontece frequentemente com empresas chinesas, não há provas diretas de que o governo chinês tenha controlo absoluto sobre a DeepSeek. A empresa foi criada como uma ramificação do fundo de investimento High-Flyer, e não como uma instituição de investigação governamental. No entanto, nos últimos meses, as autoridades chinesas têm demonstrado um interesse crescente na DeepSeek.

Recentemente, o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, reuniu-se com o Presidente chinês Xi Jinping, alimentando especulações sobre o papel da empresa nos planos estratégicos do país para a IA. Embora este encontro não constitua uma prova definitiva de controlo estatal, indica que o governo chinês reconhece a DeepSeek como um interveniente-chave no setor da IA.

A proposta da OpenAI está alinhada com a política contínua do governo dos EUA de restringir empresas tecnológicas chinesas. Ao longo do último ano, Washington tem endurecido as restrições ao acesso da China a tecnologias avançadas de IA e citado preocupações com a segurança nacional.

