WhatsApp vai mudar e ajudar a que as conversas perdidas passem a algo do passado

Um dos maiores pontos fortes do WhatsApp é o rápido desenvolvimento de novas funcionalidades. A aplicação da Meta recebe atualizações a cada poucas semanas, e os seus programadores experimentam constantemente novos recursos. Uma novidade a caminho vai ajudar a acabar com as conversas perdidas.

Nem todas as novas funcionalidades são revolucionárias, mas ocasionalmente surge uma atualização que realmente muda as coisas. A mais recente funcionalidade introduzida na versão Beta do WhatsApp para Android, e descoberta pelo WABetaInfo, é uma delas e pode ser exatamente aquilo que milhões de utilizadores espanhóis estavam à espera.

Estamos a falar de nada mais nada menos do que tópicos de conversação, que nos permitem ter um melhor contexto do que está a ser discutido numa conversa de grupo e continuar uma conversa específica. Embora ainda esteja em desenvolvimento, o que se vê desta funcionalidade já tem o potencial de mudar completamente a forma como se usa o WhatsApp.

O WhatsApp permite agora responder a uma mensagem específica numa conversa simplesmente carregando e tocando no ícone de resposta na parte superior. Se outra pessoa responder à mensagem, esta e todas as outras não serão apresentadas. Assim, acompanhar uma conversa pode ser difícil, especialmente onde há dezenas de participantes.

Com a nova funcionalidade que o WhatsApp está a testar, será possível visualizar estas conversas como um tópico separado da conversa principal. Será uma operação muito simples, bastando basta clicar numa mensagem publicada como resposta a outra mensagem, e serão automaticamente apresentadas apenas as mensagens dessa conversa num fundo branco.

Desta forma, o resto das mensagens da conversa desaparecem e apenas as mensagens que fazem parte do tópico são apresentadas. Isso torna muito fácil ler a conversa do princípio ao fim sem perder nada. Um pormenor importante é que, por enquanto, estes tópicos não aparecem nas conversas de grupo. Tem de se clicar numa mensagem que seja uma resposta a outra para aparecerem, assim não são vistas normalmente e, por isso, não interferem na conversa.

De momento, não está claro quando é que esta funcionalidade estará disponível para todos os utilizadores. O WhatsApp não costuma discutir as funcionalidades que desenvolve, porque muitas vezes acabam por ser descartadas por um motivo ou outro e nunca chegam à versão estável do WhatsApp. Mas, neste caso, é uma mudança tão grande e benéfica que esperamos que não demore muito a acontecer.