Como saber se fui bloqueado no WhatsApp? Damos-lhe 4 formas diferentes!

Quando bloqueamos alguém nas redes sociais ou em serviços de mensagens, a pessoa em questão não recebe essa informação. No entanto, o mesmo acontece quando somos nós. Assim sendo, mostramos-lhe quatro formas que lhe permitirão descobrir se alguém o bloqueou no WhatsApp.

Assim como nas várias aplicações, desde redes sociais a outras plataformas de entretenimento e de mensagens, o WhatsApp dá a possibilidade de bloquear utilizadores, seja qual for a razão para essa decisão.

No entanto, apesar de o permitir, o serviço de mensagens não informa o utilizador bloqueado de que o foi e, por isso, damos-lhe algumas alternativas para descobrir.

As mensagens não são entregues

Quando um utilizador é bloqueado por outro, no WhatsApp, as mensagens não aparecem como entregues, porque, efetivamente, não foram. Embora a Conversa continue disponível e possa enviar mensagens, o utilizador que o bloqueou decidiu não as receber e, por isso, elas não aparecerão como entregues. Isto é, não aparecerão os dois certos que indicam a entrega, mas apenas um, que representa o envio.

Não consegue para fazer chamadas

Se algum utilizador decidiu bloquear outro, à partida, não quererá receber mensagens, nem chamadas dessa pessoa. Se por um lado a plataforma permite enviar mensagens, por outro, interdita as chamadas, pelo que não conseguirá contactá-lo dessa forma.

Não é possível adicionar a novos grupos

Caso tenha sido bloqueado por algum utilizador do WhatsApp, não deverá conseguir adicioná-lo a um grupo criado por si. No entanto, se o grupo for criado por outra pessoa, é possível incluir ambos os utilizadores.

Perde o acesso à informação do perfil da pessoa que o bloqueou

Uma vez bloqueado, o utilizador perde o acesso à informação do perfil, nomeadamente ao status e à fotografia, que aparece indisponível. Além disso, e apesar de ser possível alterar esta funcionalidade em específico manualmente, um utilizador que tenha sido bloqueado perde o acesso à informação relativa à hora e à data em que aquele que o bloqueou esteve online.

